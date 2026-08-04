Quién es Mathew, el hijo de Phil Collins que dejó la música y busca triunfar en un histórico campeón alemán

El joven centrocampista de 21 años, formado en academias alemanas desde los 16, busca consolidar su carrera deportiva en la cuarta división tras pasar por Austria.

Mathew Collins, hijo de la leyenda musical Phil Collins, formalizó su incorporación al 1860 Múnich tras superar un periodo de prueba. El centrocampista de 21 años llega al histórico club alemán, antiguo campeón de la Bundesliga, para competir en la Regionalliga tras su paso por el fútbol austriaco la temporada pasada.

Mathew nació en Suiza y creció en Miami, pero su vínculo con el fútbol europeo comenzó temprano. A los 16 años se trasladó a Alemania para integrarse en la academia del FC Astoria Walldorf, iniciando un recorrido por divisiones formativas que incluyó también al Hannover 96.

¿Cómo fue la carrera de Mathew Collins en las categorías inferiores de Alemania y Austria? El jugador pasó por el WSG Tirol austriaco, donde tuvo la oportunidad de enfrentarse al Bayern de Múnich de Harry Kane en un amistoso de pretemporada durante el verano de 2024. Su última etapa antes de llegar a Múnich fue en el Austria Salzburg de la segunda división, donde disputó encuentros de liga y de la Copa de Austria.

Su llegada al 1860 Múnich se concretó tras una prueba exitosa durante la pretemporada. Thomas Probst, director general del club, confirmó que el joven se integró rápidamente al grupo y convenció al cuerpo técnico con su rendimiento en los entrenamientos y partidos amistosos. El contrato se extiende inicialmente por un año.

¿Cómo es el presente del 1860 Múnich en la Regionalliga? El club que lo recibe atraviesa una etapa de reestructuración en la Regionalliga, la cuarta categoría del sistema alemán. A pesar de su situación actual, el 1860 Múnich mantiene su estatus como uno de los fundadores de la Bundesliga y campeón nacional en la temporada 1965/66. La falta de licencia para la tercera división obligó al equipo a competir en este nivel.