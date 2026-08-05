La nueva vida de Franco Masini: de galán juvenil a primer argentino elegido para una campaña global de Tommy Jeans

Franco Masini comenzó su carrera como galán de ficciones juveniles argentinas , pero durante los últimos años amplió su perfil hacia producciones internacionales, música y moda. Ese recorrido alcanzó un nuevo punto en 2026, cuando fue elegido para una campaña global de Tommy Jeans.

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El actor se convirtió en el primer argentino presentado como protagonista de una campaña mundial de la línea juvenil de Tommy Hilfiger , según la información difundida junto con el lanzamiento.

La producción se realizó en Shoreditch, uno de los barrios londinenses asociados con la cultura urbana, la música y el diseño independiente. Allí, Masini apareció con prendas de denim, buzos, camperas y básicos inspirados en el estilo callejero.

La selección buscó conectar moda, música, deporte y culturas urbanas dentro de una misma campaña internacional.

La cuenta oficial de Tommy Jeans también mostró al argentino recorriendo mercados y calles de Londres con los looks de la colección primavera 2026.

De Disney y Polka a las producciones europeas

Masini comenzó a ganar popularidad con ficciones juveniles y producciones de Disney Argentina. Después trabajó en novelas de Polka y desarrolló en paralelo una carrera musical.

Su expansión internacional incluyó proyectos en México y España. Uno de los pasos más visibles fue su participación protagónica en la serie de Netflix Todas las veces que nos enamoramos, que fortaleció su presencia en el mercado europeo.

El cambio no significa que haya abandonado la actuación. La moda se incorporó como otra dimensión de una carrera que ya combinaba interpretación, música y exposición digital.

Por qué Tommy Jeans lo eligió

La marca buscó perfiles capaces de representar una identidad juvenil más amplia que la de un modelo tradicional. Masini reúne:

Trayectoria como actor.

Proyecto musical propio.

Experiencia en diferentes mercados.

Una comunidad digital numerosa.

Un estilo que combina sastrería amplia, básicos y referencias al streetwear.

L’Officiel describió su participación como una señal de la creciente proyección internacional del actor y cantante dentro de la moda.