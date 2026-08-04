Lejos de la televisión, el exitoso negocio de Guillermina Valdés: perfumes de autor y cosmética cruelty free

Guillermina Valdés construyó gran parte de su popularidad en el modelaje, la actuación y la televisión, pero durante los últimos años su actividad empresarial adquirió un lugar central . El negocio reúne perfumería, cosmética y una estrategia basada en productos desarrollados para el mercado argentino.

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Su incursión en este universo no comenzó en 2026. La primera línea de fragancias fue lanzada en 2019, después de que Valdés identificara una diferencia importante entre los perfumes económicos y las propuestas internacionales de precios elevados.

La idea fue construir una perfumería de autor con valores más accesibles , sin depender únicamente de su imagen como figura pública.

La colección comenzó con fragancias como Guillermina y luego sumó alternativas como Despertar, 24 y distintas ediciones privadas. Los productos se ofrecen en perfumerías y comercios especializados de diferentes puntos del país.

Durante 2026 presentó Noches Mágicas , identificada por la propia marca como su fragancia número 12. La propuesta combina un perfil dulce, floral y frutado, pensado para dejar una presencia más intensa que las opciones frescas de uso diario.

Según la información difundida durante el lanzamiento, la composición incorpora notas frutales y azafrán en la salida, jazmín y violeta en el centro, y una base cálida con praliné, ámbar y madera.

GUIV, su proyecto dedicado al cuidado de la piel

Valdés también es la creadora de GUIV, una línea cosmética desarrollada junto con un laboratorio argentino. La marca se presenta como cruelty free y apta para personas veganas, con productos destinados a limpieza, hidratación, protección solar y tratamiento de la piel.

El catálogo incluye:

Limpiadores.

Sérums.

Cremas hidratantes.

Productos de noche.

Contorno de ojos.

Bálsamos labiales.

Tratamientos para cejas y pestañas .

. Cuidado corporal.

La existencia de ambas líneas muestra que su nuevo perfil empresarial no depende de un solo producto. La perfumería trabaja sobre la identidad olfativa; GUIV se concentra en rutinas de cuidado personal.

El aprendizaje que dejó su antigua marca de zapatos

Antes de llegar a la cosmética y las fragancias, Valdés había desarrollado una marca de calzado. Esa experiencia le permitió conocer procesos de diseño, fabricación, distribución y posicionamiento comercial.

La etapa terminó, pero dejó una estructura de aprendizaje que luego trasladó a los nuevos proyectos. Convertir notoriedad pública en una empresa sostenible exige mucho más que prestar el nombre: requiere seleccionar proveedores, controlar productos y construir una identidad reconocible.

En el caso de las fragancias, Valdés participa también de la comunicación, la elección de los perfiles aromáticos y la presentación de cada lanzamiento.