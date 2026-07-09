9 de julio de 2026 - 21:35

Qué buscó el mundo tras el partido Argentina vs Egipto: las tendencias que reveló Google

Luego del triunfo de Argentina ante Egipto, millones de usuarios recurrieron a Google para buscar información sobre el partido, Messi y distintas estadísticas del Mundial.

Messi lideró las búsquedas globales durante el Mundial 2026, según Google.

Messi lideró las búsquedas globales durante el Mundial 2026, según Google.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Mientras las selecciones clasificadas preparan los cuartos de final del Mundial 2026, millones de personas continúan recurriendo a internet para consultar estadísticas, resultados, próximos partidos y datos sobre las principales figuras del certamen. En ese contexto, Google Trends difundió cuáles fueron las búsquedas que marcaron la agenda global luego del triunfo de Argentina frente a Egipto.

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De acuerdo con los datos publicados por la plataforma, Lionel Messi encabeza el ranking de los futbolistas más buscados desde el inicio de la Copa del Mundo, seguido por Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Neymar, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Harry Kane, Jude Bellingham y Folarin Balogun, respectivamente.

Tras la clasificación argentina, la consulta con mayor crecimiento fue "Argentina vs Egipto", acompañada por otras búsquedas vinculadas al torneo como "Argentina vs Colombia" ante un supuesto cruce frente a la Tricolor y que luego se definió por Suiza.

Messi pasó por todos los estados emocionales ante Egipto: del penal errado al triunfo agónico que desató sus lágrimas en este Mundial 2026.

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También los usuarios consultaron por: "¿Cuántos goles tiene Messi en los Mundiales?", "¿Contra quién juega Argentina en el Mundial?", "¿Cuántas asistencias tiene Messi en el Mundial 2026?", "¿Es el último Mundial de Messi?" y "¿Dónde se juega la final del Mundial?".

El interés global se concentró luego en cuestiones reglamentarias y estadísticas. Entre las consultas destacadas aparecieron preguntas como "¿Quién más juega en el Mundial hoy?", "¿Cuántos Mundiales ganó Argentina?", "¿Quién es el mejor jugador del mundo?" y otras relacionadas con acciones de juego ocurridas durante los partidos.

El fenómeno refleja el fuerte impacto digital que genera cada presentación de la Selección argentina, especialmente cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputa encuentros decisivos como las actuales instancias del Mundial. Además, la presencia de Messi continúa impulsando gran parte del interés internacional y mantiene a Argentina entre los temas deportivos más consultados del planeta.

Frente a ese escenario, el crecimiento sostenido de las búsquedas confirma que el Mundial 2026 mantiene niveles muy elevados de interacción en plataformas digitales, con usuarios que no solo siguen los partidos en vivo, sino que también buscan estadísticas, antecedentes históricos, análisis y datos de los protagonistas una vez finalizados los encuentros.

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