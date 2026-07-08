Compró un "calienta pies" para su novia, se enamoró del producto y se volvió viral en TikTok

Un joven argentino mostró el novedoso dispositivo que adquirió en Mercado Libre para combatir el frío del invierno.

Compró un calienta pies para su novia, pero el producto lo convenció más de lo que esperaba

Con la llegada de la época de invierno en Argentina, uno de los problemas más frecuentes es la sensación de frío en los pies. Para muchas personas, ni siquiera el uso de frazadas pesadas puede quitar esta molestia.

Ante este problema, existen diversos métodos tradicionales y otros aparatos eléctricos para retener el calor corporal. Este fue el caso de un joven que compró un calienta pies para su novia, pero finalmente el producto lo convenció más de lo que esperaba.

“Miren que genialidad, este es un calienta pies. Es literalmente el producto infaltable para ver el Mundial”, comenzó diciendo Simón Maffia en un video publicado en su cuenta de TikTok.

“Lo compré por Mercado Libre, me llegó en el día. Te viene con el control remoto, elegís la intensidad del calor. Tiene polar adentro, te entran los dos pies y hasta 4 si te amontonar”, detalló el joven sobre el novedoso producto para mantener el calor.

En Mercado Libre el calentador de pies se puede conseguir a un precio de $121.000, donde describen que el producto tiene un sistema de calentamiento ultrarrápido en aproximadamente 15 minutos y tres niveles de temperatura ajustables para mayor confort.

Sobre el final del video, el joven se sinceró tras aprobar la función del calentador. “Lo compré para mi novia pero bueno, me parece que lo voy a usar más yo”, confesó. El video superó las 400 mil visitas y tuvo cientos de comentarios divertidos. “No hay alguno para cuerpo completo?”, “solo pueden opinar quienes sufren realmente de pies fríos.... me acabas de crear una necesidad “, “bolsita de agua caliente gente por $6000 es lo mismo jajaja”, fueron algunos de los comentarios más destacados.