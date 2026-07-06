6 de julio de 2026 - 23:26

La promesa de Caruso Lombardi terminó con un rapado en pleno streaming

Después del ajustado triunfo de la Selección argentina, Ricardo Caruso Lombardi aceptó que debía cumplir su apuesta y pasó por la máquina durante una transmisión en vivo.

Caruso Lombardi se rapó en vivo tras cumplir una promesa por la Selección argentina.

Caruso Lombardi se rapó en vivo tras cumplir una promesa por la Selección argentina.

Foto:

X / @AuraStreamTN
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Ricardo Caruso Lombardi protagonizó un momento inesperado durante una transmisión de Aura, al cumplir la promesa que había realizado antes del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026. Tras la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni, el exdirector técnico terminó rapándose frente a las cámaras.

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Días atrás, durante el programa Caruso Cooling Break, había asegurado que se pelaría si la Selección "sufría algún daño" en ese encuentro. Aunque al comienzo de la emisión intentó sostener que la condición no se había cumplido, el resto de los integrantes del ciclo consideró que debía respetar su palabra.

El momento del rapado en pleno programa

Finalmente, Fabio Cuggini fue el encargado de utilizar la máquina y comenzar a cortarle el cabello al conductor. Mientras veía caer su pelo, Caruso apeló al humor y lanzó: "Ahora hay muchos árbitros contentos".

Una vez finalizado el rapado, sus compañeros destacaron el resultado y comenzaron a corear: "¡Tiene huevos, Caruso tiene huevos!". El exentrenador respondió entre risas con otra broma dirigida al peluquero: "¿Cuggini te puedo putear? ¡Me mataste!".

Tras regresar a la mesa del programa, las cargadas continuaron. En el estudio aparecieron comparaciones con Curly, de Los tres chiflados, además de personajes como un Minion, el Sr. Cara de Papa de Toy Story y hasta el chef Germán Martitegui. El episodio rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del ciclo.

La propuesta de Aura

Desde su lanzamiento, Aura desarrolla una programación diaria en YouTube con espacios como Hoy como siempre, conducido por Eddie Fitte, y De acá, encabezado por Flor Ferrero, con una propuesta enfocada en un periodismo de tono cercano y explicativo.

La incorporación de Ricardo Caruso Lombardi amplió esa programación con Caruso Cooling Break, un ciclo centrado en el análisis futbolístico, las anécdotas y el estilo directo que caracteriza al exdirector técnico.

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