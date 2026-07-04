Compró un cuervo de plástico para ahuyentar a las palomas, pero el resultado no fue el esperado

Una joven mostró en TikTok que buscaba combatir la invasión de palomas con un truco viral, pero el ave se terminó sentando al lado.

Compró un cuervo de plástico para ahuyentar palomas y todo salió al revés

Muchas personas sufren por la invasión de palomas en las cercanías de su casa como balcones y techos. Ante esa situación algunas personas recurren a diferentes alternativas para tratar de ahuyentarlas.

Este fue el caso de una joven que mostró en un video de TikTok que adquirió un cuervo de plástico para combatir la plaga y ahuyentar palomas, el cual es considerado uno de los métodos más efectivos, pero no terminó saliendo como ella esperaba.

“Compré un cuervo por mercado libre para que espante a las palomas porque siempre vienen para acá y las odio”, comenzó la usuaria Selena Dachs en su cuenta de la red social.

@selenadachsdante Necesito por favor recomendaciones. Las odio sonido original - Selena Dachs Dante “Miren como pone a la gata y miren como esta la paloma”, expresó. En ese momento se ve a la gata totalmente expectante por la presencia del cuervo de plástico, mientras que la paloma se encontraba al lado del ave de plástico, sin inmutarse por su presencia.

Sobre el final del video la joven le gritó “¡Salí!” a la paloma, dejando muy en claro su odio contra este ave.

El video obtuvo más de 120 mil visitas y cientos de comentarios con recomendaciones para la joven. “Amiga no hay cuervos en el hemisferio sur , la paloma no sabe qué es eso”, “la paloma: excelente, pusieron seguridad”, “Amigate con las palomas, son seres bellos de la naturaleza como tú gato”, fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación.