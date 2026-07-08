"Hoy es tu gran día": el perro más antiguo del refugio fue adoptado y su última caminata por el canil conmovió a todos

Durante más de una década, Omar recorrió los mismos pasillos de un refugio de Río de Janeiro mientras otros perros encontraban una familia. Era el residente más antiguo de la Fazenda Modelo y, por ser un animal mayor, sus posibilidades de adopción parecían reducirse con el paso del tiempo.

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La historia cambió el 23 de mayo. Los voluntarios recibieron la confirmación que habían esperado durante años: Omar finalmente dejaría el canil para comenzar una nueva vida.

“ Hoy es tu gran día ”, fue una de las frases que acompañó la despedida. Cuando el perro avanzó hacia la salida por última vez, las personas que lo habían cuidado formaron un corredor y lo recibieron con aplausos.

Omar no había pasado unos meses en el refugio. Según la publicación de los voluntarios, llevaba más de diez años aguardando una oportunidad .

Durante ese tiempo se convirtió en una presencia conocida para quienes trabajaban en la Fazenda Modelo. Había visto ingresar y salir a otros animales, mientras su propia adopción seguía sin concretarse.

Los perros mayores suelen enfrentar más dificultades para conseguir un hogar. Muchas familias buscan cachorros o animales jóvenes sin considerar que un perro adulto puede adaptarse, crear nuevos vínculos y disfrutar plenamente de una vida doméstica.

La última caminata por el canil

El momento más emotivo llegó cuando Omar recorrió el pasillo que había atravesado durante tantos años. Esta vez, sin embargo, no regresaría a su espacio habitual.

Los voluntarios se ubicaron a ambos lados y comenzaron a aplaudirlo mientras avanzaba hacia el portón. La escena combinó alegría y tristeza: celebraban su adopción, pero también despedían a un animal que había formado parte de la rutina del refugio durante más de una década.

Omar caminó lentamente entre las personas, sin comprender por completo por qué aquel recorrido era diferente. Al final del pasillo lo esperaba una vida fuera del canil.

La mujer que decidió darle una oportunidad

La nueva responsable de Omar se llama Raquel y ya conocía la realidad de los perros mayores. El año anterior había adoptado a Renê, otra perra anciana que vivía en la Fazenda Modelo.

Su decisión no fue impulsiva. La adopción responsable requiere analizar el estado de salud, las necesidades de adaptación, la convivencia con otros animales y los gastos veterinarios que pueden aparecer.

Raquel volvió a abrir su casa para recibir a un perro que, por su edad, su color y su larga permanencia en el refugio, tenía pocas posibilidades de ser elegido.

Omar dejó atrás su nombre y comenzó otra etapa

Con la mudanza, Omar también recibió un nuevo nombre: ahora se llama Pedrinho.

En su nuevo hogar tiene espacio para recorrer, otros perros como compañía y una familia preparada para acompañar su adaptación. Después de años viviendo bajo horarios y rutinas institucionales, deberá acostumbrarse gradualmente a los sonidos, los rincones y las libertades de una casa.

Los voluntarios destacaron que no se trataba solamente de encontrar un techo. Pedrinho necesitaba paciencia, seguimiento y una familia que entendiera los tiempos de un animal que había pasado gran parte de su vida en un refugio.