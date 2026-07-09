9 de julio de 2026 - 18:06

Una periodista afirmó que Estados Unidos jugó contra dos países a la vez en el Mundial y estallaron las redes

La comunicadora cometió un insólito error durante un análisis sobre la participación del seleccionado anfitrión. El video se volvió viral y recibió una catarata de críticas.

Una periodista afirmó que Estados Unidos jugó contra dos países a la vez en el Mundial y estallaron las redes

Una periodista afirmó que Estados Unidos jugó contra dos países a la vez en el Mundial y estallaron las redes

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Desde que comenzó el Mundial 2026, las redes sociales se convirtieron en el escenario de bloopers, curiosidades y momentos virales que dieron de qué hablar en todas partes del mundo. Este fue el caso de una periodista en Estados Unidos quien cometió un insólito error al aire y las redes no la perdonaron.

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Durante la transmisión del noticiero TYT, la presentadora Ana Kasparian hizo un repaso sobre la participación de Estados Unidos en el Mundial, a pocos días de ser eliminado por Béligica en octavos de final.

En ese momento, la periodista afirmó con certeza que Estados Unidos se enfrentó con dos países al mismo tiempo, refiriéndose a Bosnia y Herzegovina.

"Tienes al equipo de Estados Unidos batallando contra estos dos países más pequeños", comentó la comunicadora durante el programa en vivo. El fragmento del momento se viralizó en redes sociales y la periodista recibió una ola de críticas.

El origen de la confusión

Sin embargo, el episodio también dio lugar a un debate sobre una confusión geográfica habitual. El país adoptó ese nombre porque está formado por dos regiones históricas: Bosnia, que ocupa cerca del 80% del territorio, y Herzegovina, situada en el sur. Pese a esa división geográfica e histórica, ambas integran el mismo Estado desde su independencia en 1992.

Además, el país está dividido en dos entidades con un alto grado de autonomía: la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, además del Distrito de Brko, que tiene un estatus especial.

A pesar de esto, Bosnia y Herzegovina es un único Estado reconocido internacionalmente, con una sola representación ante organismos internacionales y una única selección nacional de fútbol.

La eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Bélgica dio un golpe de autoridad en Seattle y eliminó al anfitrión y organizador Estados Unidos del Mundial 2026 tras imponerse por 4 a 1 en los octavos de final. Con una actuación dominante desde el comienzo, el conjunto europeo controló el desarrollo del partido, aprovechó sus oportunidades y se convirtió en uno de los ocho mejores equipos de la competencia.

Béligica eliminó a Estados Unidos del Mundial 2026 tras imponerse por 4 a 1 en los octavos de final

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Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, nunca logró encontrar fluidez en su juego durante la primera mitad. El equipo anfitrión, además atravesado por la polémica habilitación de Folarin Balogun (quien pudo jugar luego de que la FIFA dejara sin efecto la suspensión que debía cumplir tras su expulsión frente a Bosnia), tuvo dificultades para generar asociaciones ofensivas y avanzar con peligro.

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