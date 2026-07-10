Dejó su ropa colgada durante varios días y un tierno hallazgo hizo que la dejara allí

Una joven compartió con una situación tan inesperada como conmovedora y su reacción enterneció a todos en las redes.

Un tierno video se viralizó en los últimos días y generó reacciones de todo tipo en redes sociales. Una joven en TikTok mostró la sorpresa que se llevó cuando fue a descolgar la ropa de su patio.

La tiktoker (@maret_diaries) contó que lavó su ropa y la dejó colgada de una cuerda en el patio de su casa para que se seque. Sin embargo, olvidó descolgarla luego de varios días y cuando se dispuso a hacerlo, se encontró con algo que se lo impidió.

Según muestra en el video, su buzo gris con capucha resultó ser un lugar perfecto para que un pajarito armara un nido y deposite allí sus huevos. Debido al tamaño de la capucha y la estratégica ubicación donde estaba colgada la prenda, el ave consideró que era el sitio ideal para armar un hogar y proteger a sus huevos de los depredadores.

El gesto de la tiktoker que enterneció a todos Ante la ternura que le causó la situación, la mujer decidió mantener colgado su buzo en la cuerda hasta que los pichones nazcan y su mamá decida que ya es momento de partir a otro sitio. Incluso, le colocó unas bolsas para protegerlo de las lluvias.

Días después, la joven mostró cómo evolucionaba la estadía de sus nuevos "inquilinos" y bromeó con la situación. "A cuánto subimos la renta, chicos", comentó en otro video.

El video de la joven superó las 3 millones de visualizaciones y desató una ola de comentarios de usuarios que expresaban su ternura por la situación y celebraban el gesto de la mujer de permitir que su ropa funcione como un refugio de aves. "Creo que fue más de una semana. Legalmente esa ropa ya no es tuya", comentó divertido un usuario. Además, hubo quienes compartieron sus experiencias y relataron que vivieron momentos similares con estos animalitos. "En mi patio de atrás hizo nido justo en mi canasta de las pinzas así que las pinzas para la ropa están suspendidas hasta nuevo aviso", contó otra usuaria.