Un vaso durante el lavado y la ropa queda blanca como la nieve: una lavandera experimentada siempre agrega este producto al lavarropas con el detergente

Cuando la ropa blanca comienza a verse grisácea o amarillenta, muchas personas aumentan la cantidad de detergente. El resultado puede ser el contrario: si el producto no se enjuaga por completo, los residuos se acumulan entre las fibras y dejan las prendas más rígidas y opacas.

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El truco difundido por lavanderas consiste en sumar un vaso de vinagre blanco . Su acidez puede ayudar a desprender restos minerales, jabón y olores, especialmente en zonas con agua dura. Sin embargo, el efecto no convierte una prenda gastada en “blanca como la nieve” de manera automática.

El ingrediente es vinagre blanco o vinagre de alcohol , sin colorantes, azúcar ni aromas añadidos. No deben usarse vinagres de vino, manzana o preparaciones saborizadas, porque pueden dejar olor, pigmentos o residuos.

La fuente original recomienda entre 150 y 200 mililitros de vinagre junto con el detergente. Esa indicación necesita una corrección: no conviene verter ambos productos mezclados en el mismo compartimento , porque el ácido puede reducir la alcalinidad que algunos detergentes necesitan para actuar.

Tampoco existe una cantidad universal para todos los equipos. La concentración del vinagre cambia según el producto y cada lavarropas tiene materiales, cajones y programas diferentes.

Cómo usarlo sin arruinar el lavado

Antes de aplicar el truco, hay que consultar el manual del lavarropas. Algunas marcas permiten pequeñas cantidades de vinagre blanco en el compartimento del suavizante, mientras que otras recomiendan no introducir sustancias ácidas dentro del equipo.

Cuando el fabricante lo autoriza, el procedimiento general es:

Separar las prendas blancas de las de color.

Revisar las etiquetas y elegir el programa adecuado.

Colocar la dosis habitual de detergente en su compartimento.

Agregar el vinagre diluido en el sector destinado al enjuague o suavizante, nunca directamente sobre la ropa.

No combinarlo con lavandina ni con otros limpiadores.

Realizar el ciclo completo y retirar las prendas apenas termine.

Si el manual no menciona el vinagre o lo desaconseja, es preferible usar un producto blanqueador para ropa o un aditivo de oxígeno activo, respetando su etiqueta.

Qué puede hacer realmente el vinagre

El vinagre puede colaborar en la eliminación de olores, restos de detergente y algunos depósitos minerales. Esto puede hacer que las telas recuperen suavidad y se vean menos apagadas.

Sin embargo, no funciona como un blanqueador potente. No elimina todas las manchas de transpiración, grasa, óxido, tintura transferida ni amarillamiento provocado por el deterioro de las fibras.

También puede interferir con el detergente si ambos se mezclan directamente. Por eso, cuando se utiliza, debe reservarse para una etapa diferente del ciclo y siempre dentro de lo autorizado por el fabricante.

Por qué algunos fabricantes no lo recomiendan

Whirlpool y Maytag advierten que la exposición frecuente al ácido del vinagre puede debilitar con el tiempo sellos de goma, mangueras y otros componentes internos de determinados lavarropas.

Las indicaciones no son idénticas entre marcas: algunos fabricantes admiten su uso en ciertos procedimientos y otros prefieren evitarlo. El manual del modelo debe tener prioridad sobre cualquier truco publicado en redes.

Usarlo una vez tampoco garantiza un daño inmediato, pero incorporarlo como costumbre semanal sin conocer la compatibilidad del equipo puede generar un problema a largo plazo.

La opción más eficaz para blancos amarillentos

Cuando la ropa ya está muy amarilla o gris, suele funcionar mejor un blanqueador a base de oxígeno, también llamado oxígeno activo o percarbonato en algunas formulaciones comerciales.

Este tipo de producto puede utilizarse para remojar o lavar prendas aptas, siguiendo exactamente las cantidades del envase. No es adecuado para todos los materiales: la lana, la seda, el cuero y algunas terminaciones delicadas pueden dañarse.

La lavandina con cloro solo debe usarse cuando el símbolo de cuidado de la prenda lo permite. Aplicarla sobre telas incompatibles puede debilitar las fibras, producir manchas o incluso volver amarillo cierto poliéster blanco.