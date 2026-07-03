Los frascos de vidrio del chimichurri no los tires: el uso que les dan en las cocinas del norte de Italia y que resuelve el caos de los condimentos

Después de terminar un frasco de chimichurri, la mayoría de las personas lo enjuaga y lo tira al contenedor de vidrio. Sin embargo, el reciclaje doméstico y la tradición culinaria del norte de Italia proponen una solución mucho más práctica. En muchas cocinas inspiradas en la cucina povera , donde aprovechar cada objeto forma parte de la cultura, estos pequeños recipientes encuentran una segunda vida ayudando a mejorar la organización del hogar .

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La idea nace de una filosofía muy simple: antes de comprar nuevos recipientes, conviene observar qué objetos ya cumplen esa función. Los frascos de vidrio son resistentes, herméticos y tienen un tamaño ideal para almacenar ingredientes que se utilizan todos los días.

Por eso, siguen ocupando un lugar importante en muchas cocinas familiares italianas.

El uso más habitual consiste en convertirlos en frascos para especias .

Orégano, pimentón, cúrcuma, ají molido, pimienta o romero pueden almacenarse perfectamente gracias a su cierre hermético, que ayuda a conservar el aroma durante más tiempo.

Además, al tener un tamaño uniforme, permiten ordenar fácilmente los estantes o cajones dedicados a condimentos.

Muchos cocineros también colocan etiquetas con el nombre de cada especia para encontrar todo rápidamente mientras preparan una receta.

Tres usos que sorprenden por su practicidad

Otra costumbre muy extendida consiste en utilizarlos para guardar aderezos caseros.

Vinagretas, aceites saborizados, chimichurri preparado en casa o mezclas para ensaladas pueden conservarse durante varios días sin perder calidad.

También funcionan como porta pinceles de cocina, ideales para quienes utilizan pinceles de silicona o madera para pintar carnes, panes o masas con aceite, manteca o huevo.

Incluso muchas personas los destinan a guardar pequeñas cantidades de frutos secos, semillas o sal gruesa cerca de la cocina.

Una solución simple para una cocina más ordenada

La filosofía de la cucina povera demuestra que muchas veces el mejor organizador ya estaba dentro de casa.

Reutilizar estos envases permite reducir residuos, ahorrar dinero y mantener los ingredientes mucho más accesibles durante la preparación de las comidas.

Antes de tirar un frasco, conviene imaginar su segunda vida

Un recipiente que parecía destinado al reciclado puede convertirse en uno de los elementos más útiles de la cocina. Con un poco de creatividad, el reciclaje vuelve a demostrar que pequeños cambios generan grandes diferencias en la organización del hogar, exactamente como ocurre desde hace generaciones en muchas cocinas del norte de Italia.