Burger King canceló su colaboración con el streamer El Xokas tras la polémica por sus declaraciones

La cadena de comida rápida Burger King anunció la cancelación de su colaboración con el streamer español El Xokas , luego de la controversia generada por recientes declaraciones del creador de contenido que provocaron una fuerte reacción en redes sociales.

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La decisión fue comunicada este jueves 16 de julio mediante un mensaje publicado en las cuentas oficiales de la empresa, donde explicó que los dichos del influencer no reflejan los principios que sostiene la marca.

En el texto difundido por la compañía, Burger King confirmó el fin de la campaña en la que participaba el streamer. "Respecto a la colaboración de Burger King con 'El Xokas' (...) hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña Gran King ", señaló la empresa.

Además, agregó: "Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración".

Comunicado Oficial del Burger King sobre la cancelación la colaboración con "El Xokas".

La determinación de la empresa llegó después de que numerosos usuarios reclamaran públicamente explicaciones en redes sociales por la continuidad del acuerdo comercial con el streamer. En distintos mensajes, los usuarios de las redes sociales cuestionaron que Burger King mantuviera una campaña con El Xokas tras la difusión de sus declaraciones, lo que incrementó la presión sobre la compañía.

Burger King cancela a 'El Xokas' tras su última polémica.

El Xokas y sus declaraciones

La polémica se originó a partir de comentarios realizados por el creador de contenido durante una transmisión en vivo.

Entre las frases que generaron mayor repercusión se encuentran expresiones dirigidas a una espectadora, como "eres un poquito cerdita y cochina", además de otros insultos y afirmaciones que también despertaron críticas.

Durante la misma transmisión, El Xokas hizo referencia a su vínculo comercial con Burger King al afirmar: "He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando".

Tras la difusión de sus comentarios más recientes y la repercusión alcanzada en redes sociales, Burger King resolvió poner fin a la colaboración comercial y desvincular la imagen de la marca del influencer.