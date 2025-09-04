Homo Argentum lidera en taquilla, pero ya tiene fecha de estreno en streaming: cuándo y en qué plataforma

Homo Argentum , la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella, sigue dominando la taquilla argentina y alcanzará el millón y medio de entradas vendidas este fin de semana. Pese a una baja del 47% en su tercera semana, mantiene un liderazgo cómodo en la taquilla local y se prepara para llegar a Disney+ .

De acuerdo con cifras de Ultracine, hasta el 3 de septiembre Homo Argentum acumulaba 1.442.474 tickets vendidos en 21 días, de los cuales 259.348 correspondieron a la última semana. Aun con el descenso en la convocatoria, se llevó el 55% del total de espectadores de la cartelera local, imponiéndose ampliamente sobre medio centenar de títulos en exhibición.

Esa performance la colocó ya en el cuarto lugar de lo más visto del año en cines argentinos y, de mantenerse la tendencia, en pocos días alcanzará el tercer puesto, ocupado por Jurassic World: Renace.

El liderazgo de la película argentina resulta aún más notorio si se observa que, en su tercera semana, llevó más público que todas las demás películas juntas. Sin embargo, enfrenta ahora un desafío con el estreno de El Conjuro 4 , cierre de una saga de terror históricamente exitosa en el país, cuyos capítulos anteriores superaron el millón de espectadores.

El comportamiento de la audiencia será clave para confirmar si Homo Argentum logra sostener la tendencia de los grandes éxitos nacionales , que suelen estabilizar o incluso aumentar su concurrencia después de la tercera semana.

El impacto del film no se limita al mercado local. Ya se estrenó en Chile y Uruguay, y continuará su recorrido por Paraguay (4 de septiembre), Perú (23 de septiembre), Ecuador (16 de octubre) y Brasil (20 de noviembre).

A pesar de las críticas, "Homo Argentum" rompió un nuevo récord de espectadores.

Su estreno en los servicios de streaming

El éxito en cines también condicionó la estrategia de Disney. A diferencia de otros títulos que pasan rápidamente al streaming, la compañía decidió posponer la llegada del film a su plataforma.

- Homo Argentum recién desembarcará en Disney+ el 19 de diciembre, a fin de maximizar su recorrido en salas y mantener su carácter de evento cinematográfico.