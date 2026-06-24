Un concierto para descubrir a Holst: el Coro de Cámara de la UNCuyo prepara una noche de estrenos

El coro presentará piezas del compositor británico nunca antes escuchadas en Mendoza. Será este jueves, en un concierto en la Nave UNCuyo.

El Coro de Cámara de la Universidad Nacional de Cuyo ofrecerá este jueves 25 de junio un concierto dedicado íntegramente a la obra del compositor británico Gustav Holst, una propuesta que reunirá música coral e instrumental en una combinación poco frecuente y que tendrá un valor histórico para la escena cultural mendocina. El programa, que se presentará a las 20.30 en la Sala Roja de la Nave UNCUYO, incluirá un repertorio cuyas obras corales serán interpretadas por primera vez en Mendoza.

La presentación invita a descubrir una faceta menos difundida del autor de Los planetas, una de las figuras más innovadoras de la música del siglo XX. Si bien Holst alcanzó reconocimiento internacional por su célebre suite orquestal, su producción coral constituye uno de los capítulos más originales de su legado, caracterizado por una búsqueda estética que trascendió las tradiciones musicales europeas.

Sobre el compositor y el concierto Nacido en 1874 y fallecido en 1934, Holst fue un compositor adelantado a su tiempo. La originalidad de su lenguaje musical y su permanente experimentación sonora influyeron en generaciones posteriores de creadores, al punto de convertirse en una referencia para compositores de bandas sonoras como John Williams, Howard Shore y Danny Elfman. Su capacidad para construir atmósferas, explorar nuevas texturas y combinar recursos orquestales continúa siendo una fuente de inspiración dentro y fuera de la música académica.

Uno de los aspectos más singulares de su trayectoria fue su profundo interés por la filosofía y la espiritualidad de Oriente. Holst fue el primer compositor europeo en musicalizar traducciones de los textos védicos a una lengua occidental, incorporando a su obra elementos provenientes de la tradición religiosa de la India. Esa combinación entre innovación musical y misticismo universal atraviesa buena parte del repertorio elegido para este concierto, convirtiéndolo en una experiencia artística poco habitual.

image La propuesta del Coro de Cámara UNCuyo también se distingue por la riqueza de su formación instrumental. Lejos de limitarse al formato coral tradicional, cada una de las obras contará con distintas combinaciones de instrumentos, generando sonoridades inéditas para el público mendocino. A lo largo de la velada participarán arpa, piano, órgano, flautas y un quinteto de vientos, además de diversas configuraciones vocales que permitirán apreciar la amplitud creativa de Holst.

El programa recorrerá distintas etapas de su producción coral. Incluirá piezas a capella como "Nunc dimittis", "I Love My Love" y "Hymn to Manas", junto a obras donde las voces dialogan con diferentes ensambles instrumentales. Entre ellas sobresalen "Ode to Death", escrita para coro, flautas, órgano, arpa y piano; "Eternal Father", para coro, solista y órgano; "To Agni", con coro y piano; "Hymn to Soma", para coro masculino, piano y órgano; "Hymn to the Dawn" y "Hymn to the Waters", ambas acompañadas por arpa; "Battle Hymn", que incorpora piano, quinteto de vientos y órgano; "To the Unknown God", para coro, piano y órgano; y el imponente "Short Festival Te Deum", donde confluyen coro, piano, arpa, quinteto de vientos y órgano, cerrando un recorrido que pone de manifiesto la diversidad expresiva del compositor británico. La función será este jueves 25 de junio, a las 20.30, en la Sala Roja de la Nave UNCuyo. Las entradas tienen un valor general de 15.000 pesos, mientras que los integrantes de la comunidad universitaria podrán acceder a un precio promocional de 12.000 pesos. Los tickets pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería de la Nave UNCuyo.