Música, mujeres y diversidad: FEM JAM debuta este sábado con una fecha abierta para toda la comunidad

Llega la primera edición de FEM JAM , un nuevo espacio musical creado para promover la visibilidad de las mujeres y diversidades en los escenarios de Mendoza, fomentando el encuentro, la colaboración artística y la construcción de redes dentro de la escena local.

Superlogical en la Nave Cultural: el tributo mendocino a Supertramp prepara un show imperdible este viernes

El video íntimo de Shakira junto a Antonio de la Rúa tras el show en el Mundial 2026

Tendrá su debut este sábado 20 de junio, en Arte Justo. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

La propuesta crea un ámbito donde las mujeres músicas tengan mayor presencia y protagonismo, impulsando nuevas oportunidades de intercambio y desarrollo artístico.

Al mismo tiempo, FEM JAM es un espacio abierto e inclusivo, pensado para toda la comunidad musical y para el público en general.

La primera edición contará con la participación de destacadas artistas de la escena mendocina y comenzará con dos shows en vivo: una presentación de Naara Sorgoni y un concierto compartido entre Analía Soul y Magnolia Monti .

image

Esta fecha también contará con la participación de destacadas artistas, entre ellas Aluhe Dume, Lucía Miremont, Gisela Levin, Lu Sunny, Violeta Trujillo, Clau Terra, Rocío Barboza, Sofi Teclitas, Federica Bartolome, Esperanzah, Camil Guevara, Paula Casciani, Milagros García, Juliana Primera, Trini Romero y Emilia Orlando, quienes compartirán escenario en la Jam Session del encuentro.

La iniciativa no busca constituirse como un espacio separatista, sino como una plataforma que amplíe las posibilidades de participación y representación. Por eso, cualquier persona podrá asistir y formar parte de la experiencia. En el caso de la jam abierta, músicos y músicas de cualquier género podrán sumarse, con la premisa de que cada formación cuente con al menos tres mujeres sobre el escenario.

Jam Abierta: una instancia para compartir con nuevos músicos

Luego de los shows se abrirá la Jam Session, instancia en la que las y los músicos interesados podrán participar mediante inscripción previa a través de un formulario de inscripción.

FEM JAM busca consolidarse como un espacio de encuentro, intercambio y celebración de la diversidad artística, generando nuevas conexiones entre músicas, artistas y público.

Esta primera edición propone una noche para compartir música, crear comunidad y seguir ampliando los espacios de visibilidad para las mujeres en los escenarios.