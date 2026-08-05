Usted Señalemelo vuelve a casa con "Términos & Condiciones" y madurez artística

La banda mendocina se presentará el viernes 21 de agosto en el Auditorio Ángel Bustelo, donde dará inicio al tramo local del "Términos & Condiciones Tour", la gira con la que presenta su cuarto álbum de estudio.

Luego de una etapa de fuerte proyección internacional, Usted Señalemelo regresará a Mendoza para presentar Términos & Condiciones, su cuarto álbum de estudio. El recital será el viernes 21 de agosto, desde las 20, en el Auditorio Ángel Bustelo, en el marco de una gira que recorrerá distintas ciudades del país.

Integrado por Juan Saieg, Gabriel "Cocó" Orozco y Lucca Beguerie Petrich, el trío emprende el "Términos & Condiciones Tour", una serie de presentaciones con un formato más cercano e inmersivo que busca reforzar el vínculo con el público.

Con este nuevo trabajo discográfico, la banda profundiza el giro estético y sonoro que comenzó a explorar en sus últimos lanzamientos. Producido junto a Rafa Arcaute y LAMADRID, el álbum incorpora una fuerte impronta electrónica y desarrolla un concepto artístico que atraviesa tanto las canciones como la puesta en escena.

Las composiciones abordan temas como los vínculos, el deseo y las contradicciones de la vida contemporánea, mientras que en vivo esa propuesta se expande a través de una experiencia audiovisual integral.

La dirección creativa está a cargo de Sofía Malamute, quien diseñó una estética monocromática que acompaña la identidad visual del disco y refuerza el concepto de esta nueva etapa del grupo.