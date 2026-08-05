Humor cuyano de exportación: Mauricio Nozica trae Hasta donde topa a Mendoza

Mauricio Nozica regresa a Cuyo con el universo de humor que construyó alrededor de El Yarco. Personajes de barrio, expresiones regionales, experiencias personales y el contraste entre su San Juan natal y su vida en Alemania forman parte de una propuesta que lleva la identidad cuyana al escenario sin traducir ni neutralizar su tonada.

De ingeniero con honores a fenómeno del humor desde Europa: El Yarco presenta "Hasta donde topa" en Mendoza

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El actor y comediante presentará El Yarco, hasta donde topa el sábado 8 de agosto, a las 21 , en el Teatro Selectro de Mendoza. El unipersonal combina stand up, actuación y personajes nacidos en las redes sociales, pero desarrollados en vivo a partir del cuerpo, la improvisación y el intercambio con el público.

Antes de convertirse en ingeniero en alimentos, Nozica ya había encontrado en el teatro un espacio propio. Comenzó a formarse como actor a los 15 años, aunque el mandato de elegir una profesión considerada segura terminó por llevarlo hacia otro camino.

Estudió, completó una maestría en Alemania y comenzó a trabajar en una empresa de ese país. Sin embargo, la actuación volvió a aparecer. El stand up le permitió reencontrarse con una vocación postergada y comenzar a transformar sus observaciones, sus raíces y sus experiencias lejos de la Argentina en material humorístico.

Las redes sociales ampliaron el alcance de ese universo. Videos, personajes y situaciones reconocibles encontraron una comunidad que comenzó a pedir nuevas historias. Así nació y creció El Yarco, un espacio creativo que le permitió a Nozica combinar distintos recursos de actuación y avanzar hacia el formato del unipersonal.

El actor sanjuanino lleva al escenario el universo de El Yarco, con relatos, máscaras y personajes nacidos en las redes sociales.

La distancia también modificó su mirada sobre Cuyo. Desde Alemania comenzó a reconocer con mayor claridad los códigos, las expresiones y las maneras de narrar propias de la región. Los temas pueden ser universales, pero el detalle personal, la tonada y la necesidad de contar el contexto completo les imprimen un carácter particular.

El Yarco, entre las raíces y el presente

Antes de su presentación en Mendoza, Mauricio Nozica conversó con Los Andes sobre la vocación artística que recuperó después de estudiar ingeniería, la identidad que reafirmó al vivir en Alemania y el proceso que convirtió a El Yarco en un proyecto profesional. También anticipó cómo los personajes nacidos en las redes se transforman al llegar al teatro y por qué considera que Hasta donde topa atraviesa su mejor momento.

—Tu historia reúne la ingeniería y el humor. ¿En qué momento comprendiste que el proyecto artístico debía ocupar un lugar central?

—Antes de ser ingeniero ya era actor. Desde los 15 años empecé a hacer talleres y a incursionar en el mundo teatral. La ingeniería siempre fue para mí la segunda opción, pero se transformó en la primera por un mandato social. La familia te dice “ser actor no es redituable” o “te vas a morir de hambre”, y esas son las cosas que te invitan a estudiar una carrera.

Después de hacer mi maestría en Alemania y entrar a trabajar en una empresa, volvió a "picarme el bicho" de la actuación. Incursioné por primera vez en el stand up y el formato me cautivó. Fue como reencontrarme con ese primer amor que había guardado en un cajón. Hoy decidí darle lugar a este sueño. Es una pasión y una profesión que quiero abrazar.

—Vivís en Alemania, pero tu propuesta mantiene una identidad profundamente sanjuanina. ¿Qué descubriste sobre tus raíces al observarlas desde otro país?

—Hago un humor muy conectado con Cuyo, no solamente con San Juan. Los temas pueden ser universales, pero la manera de abordarlos cambia completamente.

En todo el mundo podemos hablar de infidelidad, pero en Cuyo tenemos que hablar de “la Viviana del Lote 5, que lo gorrea al marido con el vecino que levanta quiniela”. Nuestro humor no es solamente un chiste de premisa y remate: necesitamos completar el cuento con datos personalísimos.

Vivir afuera también me ayudó a valorar mucho más a la Argentina, a San Juan y a mi casa. En Alemania uno se da cuenta de todo lo lindo que somos y tenemos los sanjuaninos: gente predispuesta, con una sonrisa y lista para ayudar.

—¿Cómo nació El Yarco y qué representa hoy dentro de tu recorrido personal y artístico?

— El Yarco es el universo que armé para permitirme jugar. Es un personaje dentro del mundo de Mauricio Nozica y, a veces, se convierte en el propio Mauricio. Cuando narro historias o anécdotas me doy cuenta de todo lo yarco que me atraviesa. Soy muy yarco.

Nació básicamente en las redes sociales. Hacés un video, a la gente le gusta y te pide otro y otro. Cuando querés acordarte, ya se transformó en un trabajo que te apasiona. En lo artístico, me abrió las puertas hacia la comedia y el unipersonal. Me permite jugar con distintas máscaras y hacer reír.

—"La Glady" es uno de tus personajes más reconocidos. ¿De qué personas o situaciones cotidianas te nutrís para construirla?

—De parientes, vecinas y amigas. "La Glady" es un poco toda la gente que me rodea. En todos los barrios hay una. Las situaciones llegan por comentarios, noticias y anécdotas que me cuentan.

Cuando creo haber inventado algo divertido, siempre aparece una "Glady" que me dice: “A mí me pasó, pero fue peor”. La realidad supera la ficción, no falla.

Mauricio Nozica construye un humor de fuerte identidad cuyana, con observación cotidiana, personajes entrañables y una forma de narrar atravesada por la tonada, el detalle y la picardía regional. Gentileza Prensa Jugo Cultural

—¿Cómo encontrás el punto en el que una anécdota profundamente cuyana también puede hacer reír a públicos de otras culturas?

—Hay temas universales, como la superstición, la infidelidad o la muerte. La diferencia es que cambiamos el contexto y agregamos un modo de narrar propio de Cuyo.

A veces hay que explicar las referencias locales, pero el público quiere conocerlas y escucha con atención. También utilizo asociaciones para que se identifique rápidamente. Si hablo de un barrio peligroso de San Juan, busco una comparación que permita comprender la magnitud de la situación.

—¿Qué cambia cuando llevás al teatro personajes y códigos nacidos en las redes?

—Es un lenguaje completamente diferente. Lo primero que cambia es el ida y vuelta con el público. En los videos escribimos, imaginamos, filmamos, editamos y después esperamos las reacciones. En el teatro todo es presente y sucede una sola vez. No hay dos funciones iguales.

También cambia la cuestión técnica. El espacio y el cuerpo se trabajan de una manera más compleja. Hay mucha preparación en los gestos, los movimientos y el ritmo. Los seguidores suelen sorprenderse por el despliegue que tienen los personajes en el teatro.

—¿Qué puede anticipar el público mendocino de Hasta donde topa?

—Se va a identificar con situaciones que describen nuestras costumbres cuyanas y argentinas. También espero que disfrute personajes como el mexicano, que no aparece tanto en las redes y es muy bien recibido en el teatro.

El espectáculo agotó localidades en todas las funciones que hice en San Juan, Mendoza y San Luis. Está a "punto caramelo". Es el show que elegí para apostar a una gira por el país y deja ver mucho de lo que soy como actor y como sanjuanino.

Un espectáculo con identidad cuyana

Hasta donde topa parte de códigos regionales, pero no queda encerrado en ellos. Las historias de barrio, las supersticiones, los vínculos y las diferencias culturales funcionan como puertas de entrada hacia experiencias reconocibles para distintos públicos.

En Hasta donde topa, Mauricio Nozica combina identidad cuyana, experiencias personales y el encuentro irrepetible con el público. Gentileza Prensa Jugo Cultural

Mauricio Nozica presentará El Yarco, hasta donde topa el sábado 8 de agosto, a las 21, en el Teatro Selectro. Las entradas están disponibles a través de EntradaWeb.

La función permitirá reencontrarse con personajes conocidos en las redes, descubrir su despliegue sobre el escenario y comprobar que muchas costumbres cambian de nombre según el lugar, pero conservan intacta su capacidad para provocar risas.