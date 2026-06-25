A 25 años de su estreno, el elenco de "Legalmente rubia" se reunió nuevamente: cómo luce ahora

Las protagonistas y figuras principales de "Legalmente rubia" se reunieron públicamente por primera vez desde el lanzamiento de la película. El motivo, celebrar los 25 años de una historia que convirtió a Elle Woods en un símbolo de perseverancia, confianza y superación personal.

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El encuentro se realizó durante "Elle World", una celebración organizada para presentar novedades relacionadas con la franquicia y anticipar el estreno de una nueva producción inspirada en el universo de la película.

En el evento participaron Reese Witherspoon, Jennifer Coolidge, Selma Blair, Ali Larter, Matthew Davis y Victor Garber , quienes posaron juntos ante las cámaras y compartieron recuerdos de la filmación que marcó a toda una generación.

A 25 años del estreno, las figuras principales de la película continúan desarrollando exitosas carreras en cine y televisión.

La actriz ganadora del Oscar sigue siendo una de las figuras más influyentes de Hollywood. Además de protagonizar series y películas, se consolidó como productora a través de su compañía Hello Sunshine.

Jennifer Coolidge (Paulette)

Jennifer Coolidge (Paulette) Jennifer Coolidge (Paulette) gentileza

Tras años de carrera, vivió un gran resurgimiento de popularidad gracias a su papel en “The White Lotus”, que le valió importantes premios internacionales.

Selma Blair (Vivian Kensington)

Ali Larter (Brooke Taylor-Windham) Ali Larter (Brooke Taylor-Windham) gentileza

La actriz continúa vinculada a la industria audiovisual y se convirtió además en una referente por su trabajo de concientización sobre la esclerosis múltiple.

Ali Larter (Brooke Taylor-Windham)

Ali Larter (Brooke Taylor-Windham) Ali Larter (Brooke Taylor-Windham) gentileza

Mantuvo una activa carrera en cine y televisión, participando en franquicias reconocidas y diversas producciones dramáticas.

Matthew Davis (Warner Huntington III)

Matthew Davis (Warner Huntington III) Matthew Davis (Warner Huntington III) gentileza

El actor siguió su carrera en la pantalla chica y alcanzó una nueva generación de fanáticos gracias a su participación en series juveniles de gran éxito.

Victor Garber (Profesor Callahan)

Victor Garber (Profesor Callahan) Victor Garber (Profesor Callahan) gentileza

Con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, continúa siendo una de las figuras más respetadas de la industria.

Una película que sigue vigente 25 años después

Estrenada en 2001, “Legalmente rubia” se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. La historia de Elle Woods, una joven subestimada por su apariencia que decide estudiar Derecho en Harvard para demostrar su capacidad, logró conectar con millones de espectadores en todo el mundo.

Con el paso de los años, la película fue revalorizada como una comedia que también aborda temas como los prejuicios, la autoestima y el empoderamiento femenino.

El futuro de la franquicia

El reencuentro del elenco se produjo en medio de la expectativa por "Elle", la nueva serie precuela que explorará la adolescencia de Elle Woods antes de los acontecimientos de la película original.

La producción llegará próximamente a Prime Video y contará con Lexi Minetree en el papel principal, mientras Reese Witherspoon participa como productora ejecutiva del proyecto.