29 de junio de 2026 - 14:03

Furor en Prime Video: la nueva comedia policial de 90 minutos que ya es la película más vista en Argentina

La producción dura 1 hora y 45 minutos y sigue a un grupo de ovejas que trabajan para decubrir quién asesinó a su dueño.

Con Hugh Jackman, esta película fue un fracaso en cines pero triunfa en Prime Video.&nbsp;

Con Hugh Jackman, esta película fue un fracaso en cines pero triunfa en Prime Video. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Las ovejas detectives”, una producción protagonizada por Hugh Jackman que combina humor negro, misterio y una premisa tan absurda como original. La película recaudó cerca de 125 millones de dólares frente a un presupuesto estimado de 75 millones, un rendimiento considerado discreto por el nivel del elenco.

Con una duración cercana a 1 hora y 45 minutos; el filme fue producido por MGM Studios, que adquirió los derechos con la intención de desarrollar una posible franquicia. El material original cuenta con dos secuelas, por lo que el éxito en streaming podría abrir la puerta a nuevas adaptaciones.

"Las ovejas detectives" fue un fracaso en cines pero triunfa en Prime Video.

"Las ovejas detectives" fue un fracaso en cines pero triunfa en Prime Video.

“Las ovejas detectives”, una gran película con mala prensa

La historia sigue a un pastor que acostumbra entretener a su rebaño contándoles historias de asesinatos. Sin embargo, todo cambia cuando él mismo aparece muerto y las ovejas comienzan a reconstruir lo sucedido para descubrir al responsable.

Embed - Las Ovejas Detectives | Tráiler Oficial | Prime Video

La película mezcla el clásico policial de investigación con situaciones de comedia y un tono excéntrico que la diferencia de los thrillers tradicionales. El guion fue escrito por Craig Mazin, creador de la exitosa serie “The Last of Us”, mientras que la dirección estuvo a cargo de Kyle Balda.

Reparto y recepción de la crítica

Además de Jackman, la película cuenta con un elenco que apuesta por la comedia y el misterio en una adaptación basada en una popular novela. Lo acompañan Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Tosin Cole, Kobna Holdbrook-Smith, Conleth Hill y Mandeep Dhillon

La crítica especializada también acompañó el fenómeno: en Rotten Tomatoes mantiene cerca de un 95% de aprobación, una de las mejores valoraciones para una película estrenada en 2026.

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