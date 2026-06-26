26 de junio de 2026 - 12:32

El nuevo K-drama que todos están viendo en streaming: mezcla romance, humor y conflictos de oficina

Está basada en un webtoon, un sitio donde aficionados forman historietas digitales populares en Corea del Sur.

El nuevo K-drama que todos están viendo en Prime Video mezcla romance, humor y conflictos de oficina

El nuevo K-drama que todos están viendo en Prime Video mezcla romance, humor y conflictos de oficina

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"¡Nos vemos en la oficina!" es una serie basada en un exitoso webtoon, formato de historieta digital originario de Corea del Sur, que traslada a la pantalla una historia de relaciones personales, rivalidades profesionales y sentimientos que nacen en el lugar de trabajo.

La primera temporada está compuesta por 12 episodios. La serie fue dirigida por Cho Eun-sol y escrita por Kim Gyeong-min y la desarrolló Studio Dragon, una de las productoras más importantes de Corea del Sur y responsable de títulos como Crash Landing on You, Goblin y Vincenzo.

"¡Nos vemos en la oficina!" el nuevo K-drama disponible en Prime Video.

"¡Nos vemos en la oficina!" el nuevo K-drama disponible en Prime Video.

El nuevo K-drama: "¡Nos vemos en la oficina!"

La protagonista es Lee Yoon-seo, una joven que intenta abrirse camino dentro de una importante empresa mientras enfrenta las exigencias del mundo corporativo.

Su rutina cambia cuando comienza a relacionarse con un superior con una personalidad muy diferente a la suya. Entre reuniones, proyectos y decisiones laborales, ambos deberán aprender a convivir mientras surge un vínculo que pondrá a prueba sus prioridades.

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La serie explora cómo las ambiciones profesionales, las diferencias de carácter y las relaciones entre compañeros pueden influir tanto en la carrera como en la vida personal de sus protagonistas.

Un K-drama basado en un popular webtoon

La producción adapta el webtoon homónimo creado por Hong Sill y Kim Yong-hwan, una obra que cosechó una importante cantidad de seguidores antes de dar el salto a la televisión gracias a su versión de comic online.

El elenco de "¡Nos vemos en la oficina!"

La serie está protagonizada por Seo In-guk y Park Ji-hyun, acompañados por Choi Kyung-hoon, Kang Mi-na y Won Gyu-bin, quienes completan el reparto principal de este nuevo K-drama disponible en Prime Video.

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