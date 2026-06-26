El nuevo K-drama que todos están viendo en streaming: mezcla romance, humor y conflictos de oficina

En Amazon Prime Video, un nuevo K-drama comenzó a captar la atención de los fanáticos del género gracias a una historia que combina romance, comedia y los desafíos de la vida laboral.
Está basada en un webtoon, un sitio donde aficionados forman historietas digitales populares en Corea del Sur.
En Amazon Prime Video, un nuevo K-drama comenzó a captar la atención de los fanáticos del género gracias a una historia que combina romance, comedia y los desafíos de la vida laboral.
"¡Nos vemos en la oficina!" es una serie basada en un exitoso webtoon, formato de historieta digital originario de Corea del Sur, que traslada a la pantalla una historia de relaciones personales, rivalidades profesionales y sentimientos que nacen en el lugar de trabajo.
La primera temporada está compuesta por 12 episodios. La serie fue dirigida por Cho Eun-sol y escrita por Kim Gyeong-min y la desarrolló Studio Dragon, una de las productoras más importantes de Corea del Sur y responsable de títulos como Crash Landing on You, Goblin y Vincenzo.
La protagonista es Lee Yoon-seo, una joven que intenta abrirse camino dentro de una importante empresa mientras enfrenta las exigencias del mundo corporativo.
Su rutina cambia cuando comienza a relacionarse con un superior con una personalidad muy diferente a la suya. Entre reuniones, proyectos y decisiones laborales, ambos deberán aprender a convivir mientras surge un vínculo que pondrá a prueba sus prioridades.
La serie explora cómo las ambiciones profesionales, las diferencias de carácter y las relaciones entre compañeros pueden influir tanto en la carrera como en la vida personal de sus protagonistas.
La producción adapta el webtoon homónimo creado por Hong Sill y Kim Yong-hwan, una obra que cosechó una importante cantidad de seguidores antes de dar el salto a la televisión gracias a su versión de comic online.
La serie está protagonizada por Seo In-guk y Park Ji-hyun, acompañados por Choi Kyung-hoon, Kang Mi-na y Won Gyu-bin, quienes completan el reparto principal de este nuevo K-drama disponible en Prime Video.