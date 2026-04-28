28 de abril de 2026 - 10:38

"Les falta la viveza argentina": destrozan la versión española de "Nueve reinas" de Netflix

El adelanto, que anunció el inicio de grabación, muestra a Álvaro Morte y Patrick Criado en los papeles de Ricardo Darín y Gastón Pauls, respectivamente.

Las críticas argentinas a la versión española de Nueve Reinas.

Las críticas argentinas a la versión española de "Nueve Reinas".

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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La producción contará con un elenco encabezado por Álvaro Morte y Patrick Criado, reconocidos por sus trabajos en ficciones como "La Casa de Papel". Ellos harán los papeles de Marcos, originalmente Darín, y Juan, Gastón Pauls.

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Un thriller ambientado en la crisis española

La nueva versión traslada la historia al Madrid de 2012, en plena crisis económica. Allí, Marcos , un estafador experimentado y sin demasiados escrúpulos, se cruza con Juan, un joven en una situación económica desesperante que lucha por sostener a su familia.

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Lo que comienza como una colaboración breve para realizar pequeños engaños pronto escala hacia un objetivo mucho más ambicioso: concretar una gran estafa vendiendo como originales unos sellos falsificados conocidos como “las nueve reinas” a un poderoso y peligroso empresario, interpretado por José Coronado.

Críticas a la adaptación española de "Nueve reinas"

La adaptación española propone una relectura contemporánea del film original. Sin embargo, cambia una parte argumental que para los fanáticos del clásico argentino es clave: primero “la viveza local” y, segundo, que se desarrolla durante un momento muy delicado como la crisis del 2001.

Las críticas argentinas a la versión española de "Nueve Reinas".
Las críticas argentinas a la versión española de

Las críticas argentinas a la versión española de "Nueve Reinas".

En redes, los fanáticos de la versión nacional cuestionaron que pierde su contexto y que "va a fracasar". Un usuario aportó: "Es un clásico porteño que muestra la idiosincrasia argentina al extremo de sentir que el país explota en cualquier momento". Otro sumó: "No podés poner a gallegos haciendo de vivos". Los memes tampoco faltaron.

A modo de repaso, en 2004, hubo una adaptación estadounidense de "Nueve reinas" como John C. Reilly y Diego Luna en los roles principales. Fracasó tanto en crítica como en taquilla.

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