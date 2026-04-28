"Les falta la viveza argentina": destrozan la versión española de "Nueve reinas" de Netflix

El emblemático policial nacional “Nueve reinas” , protagonizado en los 2000 por Ricardo Darín y dirigido por Fabián Bielinsky, será adaptado a una serie por Netflix . Sin embargo, el nuevo formato es una producción española que ya comenzó su rodaje en Madrid, lo que generó el disgusto de argentinos en redes sociales, que c alificaron a la remake de “totalmente innecesaria” y que le falta la "viveza argentina".

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La producción contará con un elenco encabezado por Álvaro Morte y Patrick Criado , reconocidos por sus trabajos en ficciones como "La Casa de Papel". Ellos harán los papeles de Marcos, originalmente Darín, y Juan, Gastón Pauls.

La nueva versión traslada la historia al Madrid de 2012, en plena crisis económica. Allí, Marcos , un estafador experimentado y sin demasiados escrúpulos, se cruza con Juan, un joven en una situación económica desesperante que lucha por sostener a su familia.

Hay historias que merecen volver a ser contadas (y más si es con estos dos). Empieza el rodaje de 'Nueve reinas' con Álvaro Morte y Patrick Criado, una adaptación a la madrileña del clásico argentino de los 2000. pic.twitter.com/txf6szdvtJ

Lo que comienza como una colaboración breve para realizar pequeños engaños pronto escala hacia un objetivo mucho más ambicioso: concretar una gran estafa vendiendo como originales unos sellos falsificados conocidos como “las nueve reinas” a un poderoso y peligroso empresario, interpretado por José Coronado.

Críticas a la adaptación española de "Nueve reinas"

La adaptación española propone una relectura contemporánea del film original. Sin embargo, cambia una parte argumental que para los fanáticos del clásico argentino es clave: primero “la viveza local” y, segundo, que se desarrolla durante un momento muy delicado como la crisis del 2001.

Las críticas argentinas a la versión española de "Nueve Reinas". Las críticas argentinas a la versión española de "Nueve Reinas". gentileza

En redes, los fanáticos de la versión nacional cuestionaron que pierde su contexto y que "va a fracasar". Un usuario aportó: "Es un clásico porteño que muestra la idiosincrasia argentina al extremo de sentir que el país explota en cualquier momento". Otro sumó: "No podés poner a gallegos haciendo de vivos". Los memes tampoco faltaron.

A modo de repaso, en 2004, hubo una adaptación estadounidense de "Nueve reinas" como John C. Reilly y Diego Luna en los roles principales. Fracasó tanto en crítica como en taquilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camigol_/status/2048797994003095741?s=20&partner=&hide_thread=false pero que sentido tiene una remake de nueve reinas si lo que mas importa es el contexto en el que sucede !!!!

insolito mundo en el que vivimos https://t.co/BhEQbNFWVh — pichichi (@camigol_) April 27, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mirko1122011/status/2048776436283040230?s=20&partner=&hide_thread=false Pero cómo van a a hacer la remake de Nueve Reinas en un país donde la estafa más sofisticada que se necesita para engañar a un gallego es la del Inspector de Billeteras https://t.co/xCqhZbfIgf — Elmer (@Mirko1122011) April 27, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chori__Vegano/status/2048833222646051095?s=20&partner=&hide_thread=false Nueve reinas lleva el espíritu innovador y desesperado de todo argentino que sabe que el país se va a la mierda en cualquier momento. No creo que eso pueda imitarse ni copiarse.

Suerte con la remake y que no sea como la yanqui, por favor. — Chori Vegano (@Chori__Vegano) April 27, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Troya556/status/2048806720231604248?s=20&partner=&hide_thread=false El remake se va a llamar " Las despilfarrantes y flipantes aventuras de las reinas y son 9" — Troya (@Troya556) April 27, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_fakun_/status/2048882272074412346?s=20&partner=&hide_thread=false -Hola tia, te hablo por la podadora de cesped que me habeis vendido...



-Joder! Pero que bien se oye! https://t.co/H1d1MQHw8L pic.twitter.com/jQFj9KeJek — Fakun (@_fakun_) April 27, 2026