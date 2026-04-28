"Les falta la viveza argentina": destrozan la versión española de "Nueve reinas" de Netflix

El emblemático policial nacional “Nueve reinas”, protagonizado en los 2000 por Ricardo Darín y dirigido por Fabián Bielinsky, será adaptado a una serie por Netflix. Sin embargo, el nuevo formato es una producción española que ya comenzó su rodaje en Madrid, lo que generó el disgusto de argentinos en redes sociales, que calificaron a la remake de “totalmente innecesaria” y que le falta la "viveza argentina".
La producción contará con un elenco encabezado por Álvaro Morte y Patrick Criado, reconocidos por sus trabajos en ficciones como "La Casa de Papel". Ellos harán los papeles de Marcos, originalmente Darín, y Juan, Gastón Pauls.
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Un thriller ambientado en la crisis española
La nueva versión traslada la historia al Madrid de 2012, en plena crisis económica. Allí, Marcos , un estafador experimentado y sin demasiados escrúpulos, se cruza con Juan, un joven en una situación económica desesperante que lucha por sostener a su familia.
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Lo que comienza como una colaboración breve para realizar pequeños engaños pronto escala hacia un objetivo mucho más ambicioso: concretar una gran estafa vendiendo como originales unos sellos falsificados conocidos como “las nueve reinas” a un poderoso y peligroso empresario, interpretado por José Coronado.
Críticas a la adaptación española de "Nueve reinas"
La adaptación española propone una relectura contemporánea del film original. Sin embargo, cambia una parte argumental que para los fanáticos del clásico argentino es clave: primero “la viveza local” y, segundo, que se desarrolla durante un momento muy delicado como la crisis del 2001.
Las críticas argentinas a la versión española de "Nueve Reinas".
Las críticas argentinas a la versión española de "Nueve Reinas".
gentileza
En redes, los fanáticos de la versión nacional cuestionaron que pierde su contexto y que "va a fracasar". Un usuario aportó: "Es un clásico porteño que muestra la idiosincrasia argentina al extremo de sentir que el país explota en cualquier momento". Otro sumó: "No podés poner a gallegos haciendo de vivos". Los memes tampoco faltaron.
A modo de repaso, en 2004, hubo una adaptación estadounidense de "Nueve reinas" como John C. Reilly y Diego Luna en los roles principales. Fracasó tanto en crítica como en taquilla.
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