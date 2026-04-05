5 de abril de 2026 - 13:45

Obsesionarse con la limpieza no es tan común como se cree: qué hay detrás de este comportamiento

La limpieza y el orden son esenciales para un mayor bienestar. Sin embargo, esta práctica puede volverse problemática si no se la controla.

Obsesionarse con la limpieza esconde comportamientos que analiza la psicología.

Obsesionarse con la limpieza esconde comportamientos que analiza la psicología.

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Por Alejo Zanabria

La psicología analiza los comportamientos cotidianos buscando significados que suelen pasar inadvertidos. Cada gesto, hábito o decisión puede revelar motivaciones profundas. Uno de los ejemplos más comunes es la fijación por la limpieza y el orden dentro de nuestro propio hogar.

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Las características de una limpieza saludable

La psicóloga Leticia Martín Enjuto distingue entre una limpieza saludable y una compulsiva. Según explica, “la limpieza saludable es flexible: responde a una necesidad real de higiene o comodidad, pero no genera malestar si un día no se hace”. Cuando esta flexibilidad se pierde, el acto de limpiar deja de ser una elección y se convierte en una obligación rígida, un modo de sostener la sensación de control frente a la incertidumbre emocional.

rieles de la ventana
La limpieza se realiza en pocos pasos.

La limpieza se realiza en pocos pasos.

En este contexto, la limpieza actúa como mecanismo de control. Frente a situaciones en las que la persona siente que no puede manejar ciertos aspectos de su vida, ordenar y limpiar ofrecen una ilusión de dominio. Esa acción concreta y visible genera calma momentánea, pero efímera. El alivio dura poco, y el individuo necesita repetir el ritual para recuperar la sensación de seguridad. El círculo se repite: cuanto más se limpia, más breve es la tranquilidad alcanzada.

El rol del perfeccionismo en la limpieza

El perfeccionismo también ocupa un lugar central. La especialista advierte que quienes buscan mantener todo impecable elevan sus estándares hasta niveles imposibles. “Mantener todo impecable se transforma en una meta, y cualquier mínima imperfección genera frustración”, detalla Martín Enjuto.

Este impulso de control absoluto lleva a posponer el descanso, limitar la vida social y reemplazar el placer cotidiano por la exigencia constante de tener todo bajo control. El hogar, en lugar de ser refugio, termina convirtiéndose en una proyección del conflicto interno.

Limpieza
Obsesionarse con la limpieza esconde comportamientos que analiza la psicología.

Obsesionarse con la limpieza esconde comportamientos que analiza la psicología.

Además del perfeccionismo, intervienen emociones no elaboradas. En muchas personas, la limpieza funciona como evasión emocional: al concentrarse en una tarea repetitiva, se evita enfrentar pensamientos o sentimientos difíciles. La acción física de limpiar ocupa el lugar que debería tener la reflexión y la autoobservación. Martín Enjuto lo resume con una idea central: “Al centrarnos en tareas repetitivas evitamos conectar con lo que realmente nos duele. Limpiar se convierte en una distracción eficaz, aunque poco saludable.”

Los psicólogos sugieren que, cuando la limpieza se vuelve una necesidad constante y genera ansiedad ante la mínima desorganización, es útil detenerse y reconocer qué emoción se intenta calmar. El orden externo, aunque reconfortante, no resuelve el desorden interno. Como señala la especialista: “El verdadero orden no está en la casa, sino en aprender a escuchar lo que sentimos sin escondernos detrás del brillo de los muebles.”

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