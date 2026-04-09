Sin achicarse y sin bolitas: el truco de limpieza para cuidar tus sweaters de lana durante el otoño

Los sweaters de lana son prendas esenciales en otoño e invierno por su capacidad de abrigo y su versatilidad, pero requieren cuidados y una limpieza específica para conservar su forma y textura. Estas prendas pueden encogerse, deformarse o generar bolitas si se lavan de manera incorrecta, lo que afecta su apariencia y durabilidad.

Obsesionarse con la limpieza no es tan común como se cree: qué hay detrás de este comportamiento

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La forma en que se realiza el lavado y el secado resulta determinante para mantenerlas en buen estado durante más tiempo.

- El primer punto a considerar es la temperatura del agua.

- La lana reacciona de forma negativa al calor , por lo que el uso de agua fría o apenas tibia evita que las fibras se contraigan.

- También influye el tipo de jabón : conviene elegir detergentes suaves, diseñados para prendas delicadas o específicos para lana, ya que los productos agresivos deterioran el tejido.

- El lavado a mano se presenta como la opción más segura, ya que permite controlar el movimiento de la prenda. Sumergir el sweater y moverlo con suavidad, sin frotar ni retorcer, ayuda a preservar su estructura.

- En caso de utilizar lavarropas, el cuidado debe mantenerse. El programa para ropa delicada, con agua fría y centrifugado bajo, reduce el riesgo de daño.

- Además, lavar la prenda del revés disminuye la fricción sobre la superficie y previene la aparición de bolitas. Separarla de ropa pesada, como jeans, y evitar sobrecargar el tambor también contribuye a proteger el tejido.

La formación de bolitas se vincula directamente con el roce excesivo durante el lavado. Evitar el frotado y limitar el contacto con otras prendas permite conservar una textura uniforme. Estos detalles, aunque simples, resultan clave para mantener el aspecto original del sweater.

Limpieza prendas de lana

El secado luego de la limpieza

El secado representa otra etapa crítica. Colgar la prenda húmeda puede deformarla debido al peso del agua. La técnica adecuada consiste en apoyarla sobre una toalla en una superficie plana y acomodarla con las manos para que recupere su forma. Este proceso debe realizarse lejos del sol directo y de fuentes de calor, ya que las altas temperaturas vuelven a afectar las fibras.