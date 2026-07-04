Una simple mezcla sobre los zócalos de las paredes de casa aleja las plagas: cómo usarla correctamente

Las plagas suelen aparecer en casa cuando encuentran alimento , humedad y lugares seguros para refugiarse dentro de una vivienda. Aunque existen productos comerciales para combatirlas, muchas personas recurren a preparaciones caseras como complemento de las tareas de limpieza y prevención.

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Una de las más utilizadas consiste en una mezcla de agua y vinagre que se aplica en zócalos, rincones y otros puntos de acceso habituales. Sus ingredientes son fáciles de conseguir y forman parte de los elementos que la mayoría de los hogares ya tiene disponibles.

Las viviendas reúnen condiciones que favorecen la presencia de distintas plagas. Los restos de comida, las migas, la humedad generada por pérdidas de agua y los espacios oscuros o poco ventilados ofrecen un ambiente propicio para que estos animales se instalen y se reproduzcan.

Entre las señales que pueden advertir sobre un problema aparecen pequeños excrementos, cápsulas o restos asociados a la reproducción de algunos insectos, además de olores intensos en determinados ambientes. Las cocinas, los baños, los lavaderos, los sótanos y los depósitos suelen ser los sectores más vulnerables, aunque también pueden encontrarse plagas detrás de electrodomésticos, debajo de muebles o en grietas de paredes y pisos.

Uno de los remedios caseros más difundidos consiste en preparar una solución de agua y vinagre para limpiar zócalos , esquinas, grietas y otras zonas por donde suelen desplazarse distintas plagas.

El aroma intenso del vinagre puede contribuir a desalentar la presencia de algunos insectos y, al mismo tiempo, ayuda a mantener limpias las superficies donde se aplica.

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Otros repelentes naturales que pueden utilizarse

Muchas personas complementan esta preparación colocando un diente de ajo envuelto en una hoja de laurel cerca de los sectores donde suele detectarse actividad de insectos. Tanto el ajo como el laurel desprenden aromas intensos que tradicionalmente se emplean como repelentes naturales.

Otra opción consiste en impregnar una bola de algodón con aceite esencial de menta o de romero y ubicarla detrás de muebles, junto a puertas, ventanas o en esquinas poco transitadas. Sus fragancias también suelen utilizarse para intentar desalentar la presencia de distintas plagas dentro del hogar.

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La limpieza sigue siendo la principal herramienta de prevención

Los remedios caseros pueden complementar las tareas de mantenimiento, pero ofrecen mejores resultados cuando se acompañan con una correcta higiene del hogar.

Eliminar restos de alimentos, controlar la humedad, reparar filtraciones y revisar periódicamente los posibles puntos de ingreso son medidas fundamentales para reducir las probabilidades de que distintas plagas encuentren un ambiente adecuado para instalarse.

Combinadas con soluciones sencillas, como la aplicación de agua y vinagre sobre los zócalos, estas prácticas ayudan a mantener la vivienda en condiciones menos favorables para la aparición de insectos y otras plagas.