El concreto pasó de moda: la nueva tendencia para patios que reduce el calor y mejora el drenaje

El concreto en el patio, antes visto como sinónimo de limpieza, ahora se identifica como un acumulador de calor que eleva la temperatura de paredes y ventanas cercanas.

El concreto no va más: los suelos permeables combaten el calor y favorecen el drenaje.

Los propietarios están abandonando la tradición de cubrir patios enteros con concreto para adoptar materiales más frescos. En las reformas actuales, las piedras naturales, los pedriscos y los suelos permeables vuelven a estar de moda. Esta tendencia, inspirada en los años 70, busca combatir el calor excesivo y la falta de drenaje en las zonas residenciales urbanas.

El concreto dejó de ser la única opción para quienes buscan áreas externas resistentes y fáciles de transitar. El problema surge cuando todo el terreno se transforma en una superficie rígida que impide la infiltración del agua de lluvia, provocando charcos y sobrecarga en los desagües.

¿Cómo ayudan los suelos permeables a reducir el calor? Las superficies cementadas absorben radiación solar durante todo el día y liberan ese calor al caer la tarde, lo que vuelve los ambientes internos menos agradables. En viviendas que carecen de árboles o pérgolas, este efecto térmico impacta directamente en las fachadas, puertas y ventanas. La sustitución por materiales drenantes permite que el suelo respire y reduzca la temperatura acumulada en la superficie.

La variedad de opciones actuales incluye desde pisos intertravados para garajes hasta concregrama en zonas que soportan vehículos livianos. Las placas drenantes y los seixos se utilizan ahora para crear corredores laterales y franjas decorativas que facilitan que el agua llegue directamente al suelo. Este cambio no solo responde a una necesidad funcional, sino que rescata una estética de caminos irregulares y áreas menos rígidas.

¿Qué piedras naturales elegir y cómo mantener el patio? El uso de piedras naturales como la Santo Tomé o la Miracema ha vuelto a los proyectos de paisajismo en espacios pequeños. Estos materiales permiten diseñar zonas de descanso que mezclan vegetación con texturas rústicas, evitando la capa continua de cimento. Sin embargo, el concreto no desaparece por completo; se mantiene en puntos específicos que requieren una limpieza frecuente o una base firme para soportar peso constante.

La instalación de estos nuevos suelos exige una planificación técnica del nivel del terreno para evitar que los pedriscos se conviertan en lodo. El proceso requiere preparar la base, compactar el suelo y utilizar mantas adecuadas para que el material no se hunda con las primeras lluvias. El mantenimiento también cambia, ya que los suelos permeables deben limpiarse para evitar que la tierra fina obstruya las juntas y anule su capacidad de filtración.