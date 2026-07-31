Los pantalones transparentes de los años 90 están de vuelta y se combinan con blazers y tops simples

Los pantalones transparentes o semitransparentes se instalaron entre las tendencias de 2026 como una continuación del regreso de las telas livianas y la estética lencera asociada con los años 90. No se trata necesariamente de pantalones completamente descubiertos.

Los náuticos de los años 80 están de vuelta y se combinan con jeans rectos y camisas blancas

Adiós a los jeans azules: la nueva moda de invierno ofrece colores oscuros, pierna recta y acampanados

Muchas versiones utilizan organza, encaje, chiffon o tejidos calados sobre shorts, bodis, culottes o una capa interior opaca , lo que permite graduar cuánto se muestra.

Las pasarelas de 2026 incorporaron pantalones amplios transparentes en colecciones de firmas como Michael Kors, Louis Vuitton y Ferragamo. Más tarde, celebridades y referentes de moda comenzaron a combinarlos con tops básicos y prendas de sastrería.

El pantalón transparente tiene movimiento y una apariencia liviana. El blazer aporta estructura en los hombros, líneas rectas y una tela de mayor peso , generando un contraste que vuelve el conjunto más fácil de trasladar fuera de una pasarela.

Pantalón negro transparente, top negro y blazer amplio.

Modelo de encaje, musculosa lisa y blazer gris.

Pantalón claro, body del mismo tono y chaqueta beige.

Organza estampada, top neutro y blazer sin estampados.

Cuando la transparencia es importante, conviene que la capa interior tenga un corte deliberado y no parezca ropa elegida a último momento.

Los tops simples evitan sobrecargar el conjunto

Una musculosa lisa, un body, una remera ajustada o un top bandeau permiten que el pantalón conserve el protagonismo. Las prendas con demasiadas transparencias, encaje, volados y brillos pueden competir entre sí.

La fórmula también puede adaptarse durante los meses fríos con medias, un body térmico fino, botas y un blazer de lana.

Cómo elegir la capa interior

La prenda que se coloca debajo cambia por completo el resultado:

Short del mismo color: opción equilibrada para salir.

opción equilibrada para salir. Culotte de tiro alto: aporta mayor cobertura.

Body: evita cortes visuales en la cintura.

Calza corta: transforma el pantalón en una capa superpuesta.

Pantalón fino debajo: reduce casi por completo la transparencia.

Para un ambiente laboral, una ceremonia o un contexto formal, hay que revisar el efecto con luz natural y contraluz. Una tela que parece opaca dentro de una habitación puede volverse completamente transparente frente a una ventana o al flash.