Los pantalones transparentes de los años 90 están de vuelta y se combinan con blazers y tops simples

Los pantalones transparentes o semitransparentes se instalaron entre las tendencias de 2026 como una continuación del regreso de las telas livianas y la estética lencera asociada con los años 90. No se trata necesariamente de pantalones completamente descubiertos.
Muchas versiones utilizan organza, encaje, chiffon o tejidos calados sobre shorts, bodis, culottes o una capa interior opaca, lo que permite graduar cuánto se muestra.
Las pasarelas de 2026 incorporaron pantalones amplios transparentes en colecciones de firmas como Michael Kors, Louis Vuitton y Ferragamo. Más tarde, celebridades y referentes de moda comenzaron a combinarlos con tops básicos y prendas de sastrería.
Por qué funcionan con un blazer
El pantalón transparente tiene movimiento y una apariencia liviana. El blazer aporta estructura en los hombros, líneas rectas y una tela de mayor peso, generando un contraste que vuelve el conjunto más fácil de trasladar fuera de una pasarela.
Las combinaciones más sencillas son:
- Pantalón negro transparente, top negro y blazer amplio.
- Modelo de encaje, musculosa lisa y blazer gris.
- Pantalón claro, body del mismo tono y chaqueta beige.
- Organza estampada, top neutro y blazer sin estampados.
Cuando la transparencia es importante, conviene que la capa interior tenga un corte deliberado y no parezca ropa elegida a último momento.
Los tops simples evitan sobrecargar el conjunto
Una musculosa lisa, un body, una remera ajustada o un top bandeau permiten que el pantalón conserve el protagonismo. Las prendas con demasiadas transparencias, encaje, volados y brillos pueden competir entre sí.
La fórmula también puede adaptarse durante los meses fríos con medias, un body térmico fino, botas y un blazer de lana.
Cómo elegir la capa interior
La prenda que se coloca debajo cambia por completo el resultado:
- Short del mismo color: opción equilibrada para salir.
- Culotte de tiro alto: aporta mayor cobertura.
- Body: evita cortes visuales en la cintura.
- Calza corta: transforma el pantalón en una capa superpuesta.
- Pantalón fino debajo: reduce casi por completo la transparencia.
Para un ambiente laboral, una ceremonia o un contexto formal, hay que revisar el efecto con luz natural y contraluz. Una tela que parece opaca dentro de una habitación puede volverse completamente transparente frente a una ventana o al flash.