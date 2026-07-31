31 de julio de 2026 - 12:45

Los pantalones transparentes de los años 90 están de vuelta y se combinan con blazers y tops simples

Moda. Las versiones de organza, gasa y encaje regresaron en 2026 con piernas amplias y capas interiores.

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Los Andes | Redacción Estilo
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Muchas versiones utilizan organza, encaje, chiffon o tejidos calados sobre shorts, bodis, culottes o una capa interior opaca, lo que permite graduar cuánto se muestra.

Las pasarelas de 2026 incorporaron pantalones amplios transparentes en colecciones de firmas como Michael Kors, Louis Vuitton y Ferragamo. Más tarde, celebridades y referentes de moda comenzaron a combinarlos con tops básicos y prendas de sastrería.

Por qué funcionan con un blazer

El pantalón transparente tiene movimiento y una apariencia liviana. El blazer aporta estructura en los hombros, líneas rectas y una tela de mayor peso, generando un contraste que vuelve el conjunto más fácil de trasladar fuera de una pasarela.

Las combinaciones más sencillas son:

  • Pantalón negro transparente, top negro y blazer amplio.
  • Modelo de encaje, musculosa lisa y blazer gris.
  • Pantalón claro, body del mismo tono y chaqueta beige.
  • Organza estampada, top neutro y blazer sin estampados.

Cuando la transparencia es importante, conviene que la capa interior tenga un corte deliberado y no parezca ropa elegida a último momento.

Los tops simples evitan sobrecargar el conjunto

Una musculosa lisa, un body, una remera ajustada o un top bandeau permiten que el pantalón conserve el protagonismo. Las prendas con demasiadas transparencias, encaje, volados y brillos pueden competir entre sí.

La fórmula también puede adaptarse durante los meses fríos con medias, un body térmico fino, botas y un blazer de lana.

Cómo elegir la capa interior

La prenda que se coloca debajo cambia por completo el resultado:

  • Short del mismo color: opción equilibrada para salir.
  • Culotte de tiro alto: aporta mayor cobertura.
  • Body: evita cortes visuales en la cintura.
  • Calza corta: transforma el pantalón en una capa superpuesta.
  • Pantalón fino debajo: reduce casi por completo la transparencia.

Para un ambiente laboral, una ceremonia o un contexto formal, hay que revisar el efecto con luz natural y contraluz. Una tela que parece opaca dentro de una habitación puede volverse completamente transparente frente a una ventana o al flash.

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