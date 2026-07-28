28 de julio de 2026 - 11:50

El microondas pasó de moda: el truco con dos sartenes de aluminio que descongela la carne en minutos

El contacto del aluminio con la carne transfiere el calor ambiental de forma tan eficiente que puede ablandar un corte en una fracción del tiempo habitual.

Podés descongelar la carne sin utilizar el microondas con este sencillo truco.&nbsp;
Podés descongelar la carne sin utilizar el microondas con este sencillo truco. 

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Por Sofía Serelli

Olvidar sacar la carne del congelador ya no implica recurrir al microondas y sus bordes cocidos. Una técnica basada en la conductividad térmica del aluminio permite descongelar filetes finos en minutos. Solo se requiere un envase hermético y dos recipientes de metal para aprovechar la temperatura ambiente como fuente de energía natural.

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El procedimiento comienza con el resguardo de la carne en un envase limpio, hermético y a prueba de fugas. Esta barrera física es fundamental para evitar el contacto directo del alimento con los utensilios de cocina, lo que reduce drásticamente el riesgo de contaminación cruzada durante el proceso.

¿Cómo se arma el "sándwich" de aluminio para descongelar carne?

Una vez protegida la carne, el paso a paso es el siguiente:

  • Colocar una bandeja de aluminio boca abajo sobre una superficie firme.
  • Apoyar la carne congelada, ya envasada, sobre la base exterior de la bandeja.
  • Ubicar otra sartén de metal directamente encima del alimento, formando un sistema de "sándwich" térmico.

Este sistema aprovecha que el aluminio conduce el calor con una facilidad muy superior a la del plástico, el vidrio o la madera, lo que acelera todo el proceso frente al método tradicional.

La física del aluminio aplicada al descongelamiento rápido

El metal actúa como un puente térmico que distribuye la temperatura del ambiente por toda la superficie de la carne de manera uniforme. Además, el peso de la sartén superior ejerce una presión ligera que aumenta la superficie de contacto entre el metal y el alimento, acelerando la transferencia de energía. En pocos minutos, los filetes empiezan a perder su rigidez característica del congelador.

Este método muestra resultados óptimos principalmente en cortes de poco grosor. Los filetes finos responden con mayor rapidez que los bloques grandes de carne picada o los cortes enteros de gran volumen. Sin embargo, la eficiencia final depende de factores externos como la temperatura del lugar, el tipo de envasado utilizado y la forma específica de la pieza de carne.

Límites del método y advertencias de seguridad sanitaria

A pesar de su efectividad técnica, el procedimiento requiere vigilancia constante. La carne no debe permanecer fuera del refrigerador por períodos prolongados, ya que, aunque el centro permanezca duro, la superficie exterior se calienta primero. Este aumento de temperatura superficial crea un entorno favorable para la multiplicación rápida de microorganismos nocivos.

Las autoridades sanitarias desaconsejan el uso de agua caliente o la exposición directa al sol, ya que estos métodos comprometen la seguridad del alimento. Para piezas de gran tamaño, la planificación sigue siendo la única vía segura: el descongelamiento lento dentro del refrigerador. Si la prisa persiste, la alternativa reconocida consiste en sumergir el envase impermeable en agua fría, renovando el líquido periódicamente. En todos los casos de descongelación rápida, la cocción debe ser inmediata para garantizar la integridad del producto.

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