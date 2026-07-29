Xiaomi lanzó un frigorífico de 400 litros y 4 puertas que no sobresale del mueble gracias a sus 60 cm de fondo

Un sistema de ventilación inferior y lateral permite que esta nevera de 400 litros se encastre totalmente en muebles de 60 cm sin riesgo de sobrecalentamiento.

Xiaomi ha puesto a la venta en China un frigorífico Mijia de 400 litros diseñado para ocupar solo 0,4 metros cuadrados de suelo. Con un fondo de apenas 60 centímetros, este modelo tipo francés permite una integración total en cocinas pequeñas, desafiando la norma de que los aparatos de gran capacidad requieren espacios amplios.

El cuerpo del frigorífico mide 65,4 centímetros de ancho y 191,2 de alto. Para permitir su encastre en muebles de cocina estándar sin que sobresalga, Xiaomi ha diseñado un sistema donde el aire entra y sale por el zócalo inferior y por microranuras laterales, evitando así la necesidad de dejar espacios libres en la parte trasera.

¿Cómo se distribuye el interior del frigorífico de 400 litros? Los 400 litros de capacidad total se dividen en tres secciones principales: 216 litros para la refrigeración convencional, 134 litros destinados al congelador, resuelto mediante cajones, y una franja intermedia de 50 litros. Este último compartimento permite ajustar la temperatura entre -1 y 5 grados centígrados de forma independiente, según el tipo de alimento almacenado.

Esta franja de 50 litros cuenta con tres modos específicos: conservación a cero grados para pescados o carnes de consumo próximo, un modo para alimentos secos y un tercero optimizado para frutas y verduras. El exterior, acabado en color albaricoque, está fabricado con un material resistente a las manchas de aceite y al roce, manteniendo la compatibilidad con el uso de imanes.

La higiene interna se gestiona mediante un sistema de purificación por iones con módulos de plata distribuidos por todo el habitáculo. El fabricante asegura una eficacia del 99,99% en la eliminación de bacterias como E. coli y Staphylococcus aureus, además de neutralizar la trimetilamina, compuesto responsable del olor a marisco que suele afectar a otros alimentos.

¿Qué eficiencia energética y funciones inteligentes tiene este frigorífico Xiaomi? En términos de rendimiento, el compresor de frecuencia variable consume 0,76 kWh al día, alcanzando el nivel 1 de eficiencia en la escala china. El ruido operativo se sitúa en los 35 decibelios, una cifra orientada a hogares con cocinas integradas al salón. Xiaomi ofrece una garantía de diez años específicamente para el compresor del aparato. El sistema operativo HyperOS Connect permite gestionar el frigorífico desde la aplicación Xiaomi Home o mediante comandos de voz. El usuario puede modificar la temperatura a distancia y recibe notificaciones en su teléfono móvil si una puerta queda abierta o si ocurre algún fallo de funcionamiento interno. El precio de salida en el mercado chino es de 2.499 yuanes, equivalentes a unos 325 euros.