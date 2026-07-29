Gabriel Rolón, psicólogo: "La amistad es la única forma de amor que no necesita..."

A diferencia del amor de pareja, la amistad sobrevive intacta a silencios de casi una década porque no requiere cotidianidad para mantener su profundidad emocional.

Gabriel Rolón sostiene que la amistad es la única forma de amor capaz de prescindir de la cotidianidad sin perder su esencia. Mientras las parejas sufren ante la falta de contacto físico, un amigo puede reaparecer tras nueve años y el abrazo conserva la misma fuerza emocional. Es un vínculo resiliente ante el tiempo.

La psicóloga Arianna Villaescusa señala que estos vínculos atraviesan todas las etapas de la vida, adquiriendo diferentes valores según el momento. Desde la psicología, se confirma que las amistades sanas repercuten de forma muy positiva en la estabilidad mental de los individuos. Sin embargo, definir la frontera de estos afectos sigue siendo un reto para los especialistas que analizan el comportamiento humano.

La utopía de los kilómetros y la cercanía emocional Gabriel Rolón define la amistad como "la capacidad de estar siendo en otro y que otro sea en mí". En este espacio psíquico, la distancia física se convierte en una utopía porque el vínculo siempre se experimenta en la cercanía emocional. No importa cuántos kilómetros separen a dos personas, la conexión reside en la ausencia de distancia interna del sujeto.

Esta dinámica difiere radicalmente del enamoramiento, que se manifiesta como un estado emocional concreto gatillado por el tiempo compartido. Acción Psicología detalla que el amor romántico genera pensamientos recurrentes, aceleración del ritmo cardíaco y palmas sudorosas. Es una respuesta fisiológica y emocional que demanda la presencia física del otro para sostener la sensación de bienestar y estabilidad.

El enfriamiento de la pareja frente a la estabilidad del amigo La falta de contacto físico es un factor crítico para las parejas, donde la distancia suele propiciar el enfriamiento de la relación. Sostener un noviazgo a lo lejos requiere pilares estrictos de comunicación y confianza para no desmoronarse ante la ausencia de lo tangible. El amor de pareja, a diferencia de la amistad, parece atado a la necesidad de la presencia continua para no perecer.