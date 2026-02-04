4 de febrero de 2026 - 12:46

Estas son las 3 razas de perros más tranquilas para vivir en departamento

Expertos en mascotas y comportamiento canino coinciden en que estas razas de perros se adaptan mejor a la vida en departamento por su temperamento calmo.

Por Ignacio Alvarado

Vivir en departamento no es un impedimento para tener un perro, siempre que se elija una raza con un carácter compatible con espacios reducidos. La tranquilidad, la baja necesidad de ejercicio intenso y la facilidad de adaptación son claves para una convivencia armoniosa. Por eso, expertos en perros y mascotas destacan que algunas razas se sienten más cómodas en entornos urbanos y silenciosos.

Aunque cada perro tiene su propia personalidad, estas razas comparten rasgos que las vuelven ideales para departamentos: son calmadas, poco ladradoras y disfrutan del descanso tanto como de paseos moderados.

Bulldog Francés

El Bulldog Francés es una de las razas de perro más elegidas para vivir en departamento. Su tamaño compacto y su temperamento relajado lo convierten en una mascota ideal para espacios chicos. No necesita largas jornadas de ejercicio y suele pasar buena parte del día descansando.

Especialistas señalan que es un perro sociable, afectuoso y muy adaptable. Se lleva bien con rutinas tranquilas y no suele ser excesivamente ruidoso, algo fundamental en edificios.

Cavalier King Charles Spaniel

Esta raza se destaca por su carácter dócil y su fuerte apego a la familia. El Cavalier es un perro tranquilo, cariñoso y equilibrado, que se adapta con facilidad a la vida en departamento siempre que tenga paseos diarios.

Según expertos en mascotas, no es un perro nervioso ni demandante, lo que lo vuelve ideal para personas que buscan compañía sin hiperactividad. Disfruta tanto del juego suave como de largas siestas.

Greyhound

Aunque sorprenda, el Greyhound es una de las razas de perros más tranquilas para vivir en espacios reducidos. A pesar de su fama de corredor, en casa es extremadamente calmo y pasa gran parte del tiempo descansando.

Especialistas explican que este perro necesita solo paseos cortos y regulares. Dentro del departamento es silencioso, limpio y poco invasivo, lo que lo convierte en una excelente mascota urbana.

