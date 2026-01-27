27 de enero de 2026 - 22:42

Evangelina Anderson mostró cómo atraviesa la recuperación tras una cirugía de cuerdas vocales: "Qué feo"

La participante de MasterChef Celebrity compartió el proceso de recuperación al que debió someterse a través de sus redes sociales.

Evangelina Anderson
Evangelina Anderson se encuentra en pleno proceso de rehabilitación luego de someterse a una cirugía de cuerdas vocales para tratar pólipos, una intervención programada que impactó de forma directa en su rutina personal y profesional. La modelo y participante de MasterChef Celebrity encara esta etapa cumpliendo estrictamente con un reposo vocal absoluto.

Por qué operaron a Evangelina Anderson

La intervención quirúrgica fue necesaria debido a la presencia de pólipos que afectaban su voz y complicaban su desempeño cotidiano. Anderson explicó que la decisión de operarse respondió a la necesidad de recuperar su tono habitual y evitar futuras complicaciones. Antes de ingresar al quirófano, utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que debía atravesar un período de silencio total durante al menos siete días, una de las indicaciones más exigentes del tratamiento.

Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica. Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente los voy a quitar. Así que quería contarles eso porque me va a cambiar la voz. Yo voy a estar como una semana sin emitir una sola palabra, muda. Va a ser muy difícil, pero necesario. Así que bueno, les mando un beso”, expresó antes de la operación.

Cómo atraviesa su recuperación

Al tratarse de una cirugía planificada, Anderson pudo organizar con anticipación su agenda familiar y laboral. Tras el procedimiento, debió adaptar su vida diaria a la imposibilidad de comunicarse verbalmente, una situación que definió como compleja pero indispensable para una correcta evolución. En varias historias de Instagram, remarcó la importancia de respetar cada indicación médica y reconoció que el reposo vocal absoluto representa uno de los mayores desafíos del proceso.

Evangelina Anderson
Evangelina Anderson dejó atrás a Martín Demichelis.

Evangelina Anderson dejó atrás a Martín Demichelis.

Como parte de la rehabilitación fonoaudiológica, Anderson mostró uno de los ejercicios que realiza a diario, conocido como técnica de burbujas. El método consiste en soplar a través de un tubo plástico dentro de una botella con agua, una práctica habitual para mejorar la función vocal y favorecer la recuperación. En una de las imágenes compartidas, escribió con humor: “Qué feo es no poder hablaaaaaaaar”.

