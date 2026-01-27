Evangelina Anderson mostró cómo atraviesa la recuperación tras una cirugía de cuerdas vocales: "Qué feo"

La participante de MasterChef Celebrity compartió el proceso de recuperación al que debió someterse a través de sus redes sociales.

Evangelina Anderson se encuentra en pleno proceso de rehabilitación luego de someterse a una cirugía de cuerdas vocales para tratar pólipos, una intervención programada que impactó de forma directa en su rutina personal y profesional. La modelo y participante de MasterChef Celebrity encara esta etapa cumpliendo estrictamente con un reposo vocal absoluto.

La intervención quirúrgica fue necesaria debido a la presencia de pólipos que afectaban su voz y complicaban su desempeño cotidiano. Anderson explicó que la decisión de operarse respondió a la necesidad de recuperar su tono habitual y evitar futuras complicaciones. Antes de ingresar al quirófano, utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que debía atravesar un período de silencio total durante al menos siete días, una de las indicaciones más exigentes del tratamiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por E͙V͙A͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson) “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica. Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente los voy a quitar. Así que quería contarles eso porque me va a cambiar la voz. Yo voy a estar como una semana sin emitir una sola palabra, muda. Va a ser muy difícil, pero necesario. Así que bueno, les mando un beso”, expresó antes de la operación.

Cómo atraviesa su recuperación Al tratarse de una cirugía planificada, Anderson pudo organizar con anticipación su agenda familiar y laboral. Tras el procedimiento, debió adaptar su vida diaria a la imposibilidad de comunicarse verbalmente, una situación que definió como compleja pero indispensable para una correcta evolución. En varias historias de Instagram, remarcó la importancia de respetar cada indicación médica y reconoció que el reposo vocal absoluto representa uno de los mayores desafíos del proceso.