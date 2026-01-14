Rosalía, de novia: quién es la modelo francesa con la que pasea de la mano

La cantante estuvo de compras por París con quien sería su pareja: tiene 23 años y también estudió en un conservatorio de música.

Rosalía enamorada pero… ¿de una modelo francesa? Comenzaron a circular imágenes que muestran a la cantante española caminando de la mano por las calles de París junto a una joven con la que desde hace meses comparte viajes, eventos y planes personales. Crecen los rumores de que la cantante está de novia por las fotos, que se hicieron virales, por un motivo: ambas van de la mano.

Difundidas por medios de espectáculos internacionales, las fotografías del paseo entre Rosalía y la modelo Loli Bahía reforzaron la idea de que la artista atraviesa un nuevo romance. Las señales venían acumulándose desde finales de 2025, cuando ambas fueron vistas juntas en distintas ciudades europeas y en encuentros privados en Madrid.

Rosalía junto a a la modelo Loli Bahía Rosalía junto a a la modelo Loli Bahía. gentileza Incluso despidieron el año en Río de Janeiro, donde compartieron un video tomadas de la mano durante los festejos de Año Nuevo. El reciente paseo por la capital francesa terminó de encender las redes y alimentar las especulaciones. Rosalía y Bahía se mostraron relajadas, cómplices y muy cercanas.

¿Quién es Loli Bahía, la novia de Rosalía? Loli Bahía tiene 23 años y es una de las modelos jóvenes con mayor proyección en la moda europea. Nacida en Lyon, de padre español y madre argelina, vive actualmente en París y está representada por la agencia Modern Paris.

Debutó en las pasarelas en 2020 de la mano de Louis Vuitton y desde entonces trabajó para firmas de primer nivel como Chanel, Prada, Dior, Saint Laurent y Celine. En 2023 participó en la película “Jeanne du Barry”, protagonizada por Johnny Depp, y en 2024 fue portada de Vogue Italia.

Loli Bahía, la modelo francesa y novia de Rosalía. Loli Bahía, la modelo francesa y novia de Rosalía. gentileza Más allá del modelaje, Bahía mantiene un vínculo estrecho con la música, un punto en común con Rosalía. Estudió en el Conservatorio de Lyon, tiene formación en jazz y toca instrumentos como el trombón y la batería.