14 de enero de 2026 - 11:55

Rosalía, de novia: quién es la modelo francesa con la que pasea de la mano

La cantante estuvo de compras por París con quien sería su pareja: tiene 23 años y también estudió en un conservatorio de música.

Rosalía, de novia con una modelo francesa.

Rosalía, de novia con una modelo francesa.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Rosalía enamorada pero… ¿de una modelo francesa? Comenzaron a circular imágenes que muestran a la cantante española caminando de la mano por las calles de París junto a una joven con la que desde hace meses comparte viajes, eventos y planes personales. Crecen los rumores de que la cantante está de novia por las fotos, que se hicieron virales, por un motivo: ambas van de la mano.

Leé además

se le ocurre cada cosa: graciela alfano revelo como es mauricio macri en la cama y lo lleno de halagos

"Se le ocurre cada cosa": Graciela Alfano reveló cómo es Mauricio Macri en la cama y lo llenó de halagos

Por Redacción Espectáculos
Netflix abrió un casting de extras para grabaciones en La Plata. (Imagen ilustrativa IA)

Netflix graba una nueva miniserie en Argentina y busca extras: cómo participar del casting

Por Redacción Espectáculos

Difundidas por medios de espectáculos internacionales, las fotografías del paseo entre Rosalía y la modelo Loli Bahía reforzaron la idea de que la artista atraviesa un nuevo romance. Las señales venían acumulándose desde finales de 2025, cuando ambas fueron vistas juntas en distintas ciudades europeas y en encuentros privados en Madrid.

Rosalía junto a a la modelo Loli Bahía
Rosalía junto a a la modelo Loli Bahía.

Rosalía junto a a la modelo Loli Bahía.

Incluso despidieron el año en Río de Janeiro, donde compartieron un video tomadas de la mano durante los festejos de Año Nuevo. El reciente paseo por la capital francesa terminó de encender las redes y alimentar las especulaciones. Rosalía y Bahía se mostraron relajadas, cómplices y muy cercanas.

¿Quién es Loli Bahía, la novia de Rosalía?

Loli Bahía tiene 23 años y es una de las modelos jóvenes con mayor proyección en la moda europea. Nacida en Lyon, de padre español y madre argelina, vive actualmente en París y está representada por la agencia Modern Paris.

Debutó en las pasarelas en 2020 de la mano de Louis Vuitton y desde entonces trabajó para firmas de primer nivel como Chanel, Prada, Dior, Saint Laurent y Celine. En 2023 participó en la película “Jeanne du Barry”, protagonizada por Johnny Depp, y en 2024 fue portada de Vogue Italia.

Loli Bahía, la modelo francesa y novia de Rosalía.
Loli Bahía, la modelo francesa y novia de Rosalía.

Loli Bahía, la modelo francesa y novia de Rosalía.

Más allá del modelaje, Bahía mantiene un vínculo estrecho con la música, un punto en común con Rosalía. Estudió en el Conservatorio de Lyon, tiene formación en jazz y toca instrumentos como el trombón y la batería.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Disney+ estrena una nueva temporada de la serie con la pareja más tóxica del streaming.

La serie sobre relaciones tóxicas que llegó a Disney+ con su tercera temporada

Por Redacción Espectáculos
Mauricio Macri busca olvidar la separación de Juliana Awada

La firme decisión que tomó Mauricio Macri para olvidar el conflicto con Juliana Awada

Por Agustín Zamora
El argentino Tomás Yankelevich es el nuevo dueño del canal Chilevisión

Un argentino es el nuevo dueño de un histórico canal de Chile y tiene revancha tras perder Telefe

Por Redacción Espectáculos
Cris Morena brindará un campamento artístico en Uruguay, con un elevado valor de inscripción.

Cuánto cuesta el exclusivo campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Por Agustín Zamora