Robertito Funes tuvo un día de furia y compartió un fuerte mensaje: "El manoseo argento me superó"

El conductor emitió un nuevo descargo por la caída de su conducción en el legendario programa “Yo me quiero casar ¿y usted?”. Se mostró decepcionado de los medios.

El presentador Roberto “Robertito” Funes volvió a poner sobre la mesa el conflicto en el que quedó envuelto como presentador del legendario programa “Yo me quiero casar ¿y usted?”; en tanto, sostuvo que está “superado” por el “manoseo argentino”, entre un fuerte descargo.

El conductor posteó en sus historias de Instagram una imagen en la que se mostró ofuscado y, debajo, escribió: “Un poco harto de todo y de todos. Evidentemente tendría que haber elegido otra profesión u oficio”.

En el mismo texto consideró como opción haberse “quedado en Europa a trabajar, en lugar de volver en 2008” y añadió: “El manoseo argento me superó”. A pesar de la incertidumbre que generó la publicación, el descargo tiene un motivo específico que el mismo Funes detalló días atrás.

Robertito Funes se mostró decepcionado en redes sociales Robertito Funes se mostró decepcionado en redes sociales Instagram Robertito Funes “Hace como cuatro años había hablado con Diego Guebel, cuando estaba en la TV Pública para hacer ‘Yo me quiero casar, ¿y usted?’. En su momento había que pedirle los derechos a Florencia Galán”, sin embargo, parece que ese paso nunca tuvo un grato desenlace para “Robertito”.

Enojado, continuó en declaraciones televisivas: “El año pasado me encontré con uno de los directores de Kuarzo y le dije: ‘Che, ¿por qué no hacemos Yo me quiero casar? Ya que Guebel había quedado en el camino o no sé qué pasó, hagámoslo con gente grande, divertida, gente de verdad, real que vayan a buscar pareja’, y me contestó: ‘Sí, me encanta’”.