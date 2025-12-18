El fin de una era: Max Verstappen abandona el icónico 33 y revela el número 'maldito' que usará en 2026

Tras perder el N° 1 ante Lando Norris, Max Verstappen decidió no volver a su clásico 33 y eligió un número con historia 'maldita' en F1, gracias a un cambio de regla y un expiloto.

El mundo de la Fórmula 1 se prepara para una de sus transformaciones simbólicas más visibles. Después de cuatro temporadas consecutivas portando el codiciado número 1 como campeón del mundo, Max Verstappen fue destronado por Lando Norris, quien ahora usará ese dorsal en 2026 por "tradición".

Esto obligó al neerlandés a elegir un nuevo dígito, y su decisión sorprendió: no volverá al famoso 33.

Verstappen confirmó que su nuevo dorsal será el 3, el cual siempre fue su número favorito, solo superado por el 1. Cuando debutó en 2015, el 3 ya tenía dueño, por lo que optó por duplicarlo para tener "doble suerte".

Norris y Verstappen El insólito favor de un expiloto y la regla clave de la FIA El cambio fue posible gracias a dos hechos recientes que demuestran la influencia de los protagonistas en la categoría. Primero, la Comisión de la F1 aceptó que un piloto pueda cambiar su dorsal durante su trayectoria.

Segundo, Verstappen necesitó la colaboración de Daniel Ricciardo. El australiano fue el último piloto en usar el 3 hasta 2024 y, según la normativa, lo reservaba por dos años. Sin embargo, el corredor dio su "visto bueno" para que Verstappen lo use.