El fin de una era: Max Verstappen abandona el icónico 33 y revela el número 'maldito' que usará en 2026

El mundo de laFórmula 1 se prepara para una de sus transformaciones simbólicas más visibles. Después de cuatro temporadas consecutivas portando el codiciado número 1 como campeón del mundo, Max Verstappen fue destronado por Lando Norris, quien ahora usará ese dorsal en 2026 por "tradición".
Esto obligó al neerlandés a elegir un nuevo dígito, y su decisión sorprendió: no volverá al famoso 33.
Verstappen confirmó que su nuevo dorsal será el 3, el cual siempre fue su número favorito, solo superado por el 1. Cuando debutó en 2015, el 3 ya tenía dueño, por lo que optó por duplicarlo para tener "doble suerte".
El insólito favor de un expiloto y la regla clave de la FIA
El cambio fue posible gracias a dos hechos recientes que demuestran la influencia de los protagonistas en la categoría. Primero, la Comisión de la F1 aceptó que un piloto pueda cambiar su dorsal durante su trayectoria.
Segundo, Verstappen necesitó la colaboración de Daniel Ricciardo. El australiano fue el último piloto en usar el 3 hasta 2024 y, según la normativa, lo reservaba por dos años. Sin embargo, el corredor dio su "visto bueno" para que Verstappen lo use.
Recordemos que Ricciardo eligió el 3 en homenaje a su ídolo, el multicampeón de NASCAR Dale Earnhardt.
El 'Dato Maldito' y el veto de la pareja de Max Verstappen
La elección del 3 es una apuesta arriesgada. Desde que se implementaron los dorsales fijos, solo dos pilotos han ganado un título mundial con el número 3.
Además, el cambio de dorsal le evitó problemas personales, ya que Verstappen reveló que había bromeado sobre usar el número 69 en el monoplaza, pero su pareja, Kelly Piquet, le prohibió mencionarlo en entrevistas.
Más allá de los números en el coche, Verstappen sigue siendo el rey de los ingresos. Pese a perder el título en 2025, el neerlandés lideró el ranking de mejor pagados por cuarto año consecutivo, con 76 millones de dólares. Por su parte, el campeón Norris fue tercero en la lista, con $57.5 millones, demostrando que en F1, el salario fijo (como el de Hamilton, segundo con $70.5 millones) a veces pesa más que la corona.