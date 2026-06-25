25 de junio de 2026 - 17:23

El futuro de Nico Paz entra en definición, Real Madrid ejecutó la cláusula de recompra

El club español ejecutó la cláusula de recompra por 9 millones de euros y ahora espera la respuesta del equipo italiano, que tiene la posibilidad de retener al argentino mediante una oferta récord. El Madrid mueve ficha por una de sus joyas

Mientras disputa el Mundial 2026, volante de 21 años quedó en el centro de una negociación que involucra a varios clubes europeos.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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La información fue revelada por el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano, quien aseguró que la institución madrileña ya notificó formalmente al club italiano y puso en marcha el mecanismo previsto en el contrato.

Una oferta para retenerlo

La maniobra del conjunto español no implica necesariamente el regreso definitivo del futbolista al Santiago Bernabéu. Como recibió una propuesta para adquirir de manera permanente los derechos del jugador por 60 millones de euros.

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Nico Paz esta disputando el Mundial 2026 junto a la Selección Argentina.

Nico Paz esta disputando el Mundial 2026 junto a la Selección Argentina.

La entidad italiana tendrá unos días para analizar la oferta. En caso de aceptarla, Nico Paz seguiría en la Serie A, aunque Real Madrid buscaría mantener cierto control sobre su futuro mediante una nueva cláusula de recompra fijada en una cifra superior.

Si la respuesta es negativa, el volante volverá a quedar bajo la órbita madridista y el club español evaluará posibles transferencias a otros destinos.

Una temporada que disparó su valor

El interés por Paz se explica por el gran rendimiento que mostró durante la última campaña. Convertido en una de las figuras del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, disputó 40 encuentros, marcó 13 goles y aportó 8 asistencias.

Su desempeño fue clave para que Como protagonizara una temporada histórica y lograra la clasificación a competiciones europeas, un salto que también multiplicó la cotización del argentino en el mercado internacional.

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Nico Paz junto a Lionel Messi durante el debut en el Mundial 2026 frente Argelia.

Nico Paz junto a Lionel Messi durante el debut en el Mundial 2026 frente Argelia.

Un negocio diseñado desde el inicio

Cuando Real Madrid transfirió al jugador en 2024, lo hizo por 6,3 millones de euros correspondientes al 50% de sus derechos económicos. Sin embargo, el acuerdo incluyó varias herramientas que le permitían conservar influencia sobre su futuro.

Además de una cláusula de recompra progresiva, el club español mantuvo un porcentaje de una eventual venta y se aseguró la posibilidad de recuperar al futbolista sin necesidad de negociar nuevamente con Como.

Mundial y vidriera internacional

La decisión llega mientras Paz participa del Mundial 2026 con la Selección Argentina. El mediocampista ya tuvo sus primeros minutos en el torneo y aparece como una de las alternativas que podría ganar protagonismo en los próximos partidos.

La exposición mundialista añade un atractivo extra para cualquier negociación. Con varios equipos europeos siguiendo de cerca su evolución, entre ellos Inter de Milán y clubes de la Premier League, el futuro del argentino promete convertirse en uno de los movimientos más importantes del mercado de pases.

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