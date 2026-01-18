18 de enero de 2026 - 17:34

Un histórico entrenador le cerró las puertas al Real Madrid: "No cuenten conmigo para las telenovelas"

En plena crisis en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso, el histórico entrenador José Mourinho se negó a participar en la novela.

Mourinho fue contundente y dejó en visto al Real Madrid.

En medio de una etapa turbulenta para el Real Madrid, que atraviesa una crisis deportiva tras la reciente destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa como técnico interino, resurgieron los rumores sobre un posible retorno al club de José Mourinho, uno de los entrenadores más emblemáticos de su historia.

Sin embargo, el técnico portugués ,actualmente al frente del Benfica, descartó de forma tajante cualquier posibilidad de volver a dirigir al Real Madrid en el corto plazo. Consultado sobre si aceptaría una oferta para regresar a Chamartín, Mourinho respondió con su característico estilo: “No cuenten conmigo para las telenovelas… no veo telenovelas”, dejando claro que no está interesado en involucrarse en la situación actual del club blanco.

Aunque la relación entre Mourinho y el presidente Florentino Pérez se mantiene cordial ,incluso tras saludarse en eventos sociales recientes, el portugués fue categórico al señalar que no desea sumarse a un escenario que él mismo comparó con una trama televisiva.

image

Con esa respuesta, el club blanco deberá continuar su búsqueda de un técnico estable en medio de la temporada, mientras Arbeloa trabaja para encaminar resultados y aliviar la presión en una institución acostumbrada a competir en la élite.

Así, con una negativa contundente de uno de los entrenadores más influyentes de su historia, el Real Madrid se ve obligado a mirar hacia adelante en un contexto de fuerte presión deportiva e institucional. Mientras la dirigencia analiza alternativas para encauzar el proyecto, el equipo deberá responder dentro del campo para recuperar estabilidad y resultados, en una etapa donde cada decisión puede marcar el rumbo de la temporada.

image
