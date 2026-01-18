Un histórico entrenador le cerró las puertas al Real Madrid: "No cuenten conmigo para las telenovelas"

En plena crisis en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso, el histórico entrenador José Mourinho se negó a participar en la novela.

En medio de una etapa turbulenta para el Real Madrid, que atraviesa una crisis deportiva tras la reciente destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa como técnico interino, resurgieron los rumores sobre un posible retorno al club de José Mourinho, uno de los entrenadores más emblemáticos de su historia.

Sin embargo, el técnico portugués ,actualmente al frente del Benfica, descartó de forma tajante cualquier posibilidad de volver a dirigir al Real Madrid en el corto plazo. Consultado sobre si aceptaría una oferta para regresar a Chamartín, Mourinho respondió con su característico estilo: “No cuenten conmigo para las telenovelas… no veo telenovelas”, dejando claro que no está interesado en involucrarse en la situación actual del club blanco.

image Con su clásica ironía de siempre, Mourinho dejó en claro que no quiere ir al Real Madrid El comentario, cargado de ironía, fue interpretado como un rechazo definitivo a la idea de asumir el desafío en un momento en que la entidad madridista enfrenta críticas internas, abucheos de parte de su afición y un contexto de incertidumbre que se extiende más allá de lo futbolístico.

Aunque la relación entre Mourinho y el presidente Florentino Pérez se mantiene cordial ,incluso tras saludarse en eventos sociales recientes, el portugués fue categórico al señalar que no desea sumarse a un escenario que él mismo comparó con una trama televisiva.

image Con esa respuesta, el club blanco deberá continuar su búsqueda de un técnico estable en medio de la temporada, mientras Arbeloa trabaja para encaminar resultados y aliviar la presión en una institución acostumbrada a competir en la élite.