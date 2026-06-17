17 de junio de 2026 - 12:11

Para descargar gratis: el libro "Tonada grande", con la obra de Tejada Gómez, ya está disponible

El libro, que se puede descargar de forma gratuita, incluye el cancionero del poeta mendocino, una nueva biografía y más información invaluable.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

Tras su presentación oficial en Mendoza, ya se puede descargar gratuitamente "Tonada grande", la publicación dedicada a la obra del poeta y letrista Armando Tejada Gómez.

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El libro fue presentado el pasado 4 de junio en la Sala Elina Alba (Gutiérrez y España, Ciudad), en un encuentro multitudinario que reunió a artistas, familiares, referentes culturales y público en general, organizado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Subsecretaría de Cultura de Mendoza.

La versión digital de "Tonada grande", disponible para descarga gratuita, incluye material ampliado con 37 partituras y 26 obras en la sección Cancionero. Puede descargarse desde aquí.

Sobre el libro

"Tonada grande" es un libro de partituras y cancionero orientado a la difusión, estudio e interpretación de la obra de Tejada Gómez. El material está destinado a docentes, intérpretes, instituciones educativas y público en general.

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La publicación reúne 28 partituras y 19 obras en la sección de cancionero, incluyendo canciones emblemáticas como "Canción con todos", "Canción de las simples cosas", "Canción para un niño en la calle", "La de los humildes", "Tropero padre", "Fuego en Anymaná" y "Los hombres del río", entre otras.

La edición digital gratuita constituye una versión ampliada, incorporando 9 partituras y 7 obras adicionales en formato cancionero, alcanzando un total de 37 partituras y 26 obras. Un detalle clave es que las obras del cancionero fueron transcritas directamente desde audios a los que el público podrá acceder mediante códigos QR, volviéndose una herramienta indispensable para músicos, docentes, estudiantes y melómanos.

Además, incluye una biografía escrita por Gabriel Plaza y reúne textos, testimonios y aportes de referentes vinculados a la obra de Tejada Gómez, entre ellos: Perla Aguirre, Martín Castro, Chacho Echenique, Walter Gazzo, Santiago Giordano, Ramiro González, Ariel Gravano, Víctor Heredia, Julio Lacarra, Silvia Majul, Araceli Matus, Oscar Motta, Teresa Parodi, Suna Rocha, Damián Sánchez, Daniel Talquenca y Raúl Alberto Vigini.

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