El filósofo mendocino Julio Ozán Lavoisier vuelve a Mendoza para presentar su nuevo libro

Este 18 de junio a las 17, en la Universidad Aconcagua, se presentará “El triunfo de las masas —o el letargo del espíritu—”, la nueva obra del filósofo mendocino Julio Ozán Lavoisier , pensador de trayectoria singular, navegante solitario, autor de una vasta obra filosófica y una de las voces argentinas más reconocidas en ámbitos intelectuales de Reino Unido y la India.

Recorrió el mundo en velero, nadó con tiburones y su filosofía deslumbra: "El desafío no es tecnológico, es humano"

"Los Epicúreos del Teatro": el mendocino Carlos Pedrosa presenta su nuevo libro en la Biblioteca San Martín

El libro propone una lectura crítica y urgente de nuestro tiempo: una época marcada por el predominio de lo funcional sobre lo espiritual, de la comodidad sobre el esfuerzo, de la distracción sobre la conciencia y de la cantidad sobre la calidad. Desde una filosofía de la historia propia, Ozán Lavoisier analiza el avance del “hombre masa”: aquel que no busca superarse, sino afirmarse en la satisfacción inmediata de sus deseos; que reclama derechos sin pensar en obligaciones; que sigue modas sin criterio propio y que, al perder contacto con su interioridad, queda expuesto a la manipulación, al populismo, a la decadencia cultural y a la robotización espiritual.

En tiempos dominados por las pantallas, la inteligencia artificial, el entretenimiento permanente y la crisis de las humanidades, El triunfo de las masas plantea una advertencia de fuerte actualidad: el mayor peligro no es que las máquinas reemplacen al ser humano, sino que el ser humano renuncie a conocerse, a elevarse y a ejercer plenamente su libertad interior. Frente a una sociedad de “saciados insatisfechos”, la obra invita a recuperar la virtud, el esfuerzo, la cultura, la belleza y una dirección trascendente para la vida individual y colectiva.

En El triunfo de las masas —o el letargo del espíritu—, Ozán Lavoisier también ofrece herramientas para pensar uno de los fenómenos culturales más discutidos de nuestro tiempo: la llamada cultura woke. En este sentido, la crítica a la cultura woke se integra al diagnóstico general del libro: el avance del “hombre masa”, que no busca elevarse mediante el conocimiento, la virtud o el esfuerzo, sino confirmar sus propias emociones, reclamar facilidades y desestimar aquello que lo obliga a pensar con mayor hondura. La consecuencia es una cultura cada vez más reactiva, más horizontal en el peor sentido y menos capaz de distinguir entre libertad y capricho, entre justicia y resentimiento, entre pensamiento crítico y repetición de consignas.

El libro no se limita a la crítica. Como en el conjunto de la obra de Ozán Lavoisier, la respuesta está en una evolución interior capaz de acompañar el progreso exterior. Para el autor, una sociedad no mejora solo por sus avances técnicos o económicos, sino por el crecimiento de la conciencia, de la responsabilidad moral y de la cultura. En ese sentido, la obra interpela también a la democracia contemporánea, a la educación, a los medios de comunicación y a la vida pública.

image

El triunfo de las masas no es solo un libro sobre la decadencia contemporánea. Es una invitación a preguntarnos qué clase de humanidad estamos construyendo, qué hemos perdido en nombre del progreso y qué debemos recuperar para que la técnica, la política y la economía vuelvan a estar al servicio de una vida verdaderamente humana.

Un filósofo cuya vida es inseparable de su pensamiento

Julio Ozán Lavoisier nació en Mendoza en 1940. Estudió Derecho, Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo y en Aix-en-Provence, Francia, aunque su formación decisiva fue una búsqueda personal que unió experiencia vital, estudio, contemplación y escritura. Navegó durante 12 años, casi siempre en solitario, en antiguos veleros de madera restaurados por él mismo, con los que recorrió más de 50.000 millas marinas, equivalentes a dos vueltas al mundo. Esa experiencia, lejos de ser una anécdota, marcó profundamente su pensamiento filosófico.

Durante décadas vivió entre distintos países, participó del movimiento contracultural de San Francisco en los años sesenta, se retiró luego a Sierra Nevada, España, y finalmente hace un par de años regresó a Mendoza, donde se ocupó de la construcción de una reserva natural, hoy situada en La Crucesita, Lujan. Esa coherencia entre pensamiento y vida es una de las claves de su figura: Ozán Lavoisier no escribe desde la abstracción académica, sino desde una vida atravesada por la aventura, la contemplación, la austeridad y la búsqueda espiritual.

Autor de numerosos tratados filosóficos, varios de ellos traducidos al inglés y publicados en India, ha sido presentado en Nueva Delhi como “el primer filósofo latinoamericano publicado en la India”. Su obra dialoga con la tradición filosófica occidental y oriental, especialmente con el platonismo, el hinduismo y el budismo, dentro de lo que él denomina “Idealismo Universal”. También dirigió la serie documental “The Hindu Tradition”, una extensa obra audiovisual sobre la civilización índica, fruto de años de viajes, entrevistas y estudio.

Relevancia de la obra

La presentación de “El triunfo de las masas —o el letargo del espíritu—” ofrece una oportunidad poco frecuente: dialogar con un pensador mendocino de proyección internacional sobre algunos de los temas más urgentes de nuestra época.

Entre los posibles ejes de esta obra se destacan:

La crisis cultural contemporánea: por qué la comodidad, el consumo y la distracción permanente pueden conducir a una forma de decadencia espiritual.

La inteligencia artificial y la conciencia: por qué el autor considera que el problema no es solo tecnológico, sino humano y filosófico.

Democracia, masas y manipulación: cómo la pérdida de formación cultural vuelve a las sociedades más vulnerables al populismo, la simplificación y el liderazgo de figuras oportunistas.

El regreso de las humanidades: por qué la filosofía, la belleza, la ética y la educación son esenciales para recuperar una dirección histórica.

Una vida filosófica fuera de lo común: de los océanos a la montaña mendocina, de la navegación solitaria a la reflexión sobre Oriente y Occidente.