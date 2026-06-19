19 de junio de 2026 - 12:50

Cómo funciona "el Refugio de los Libros", un espacio de intercambio gratis y que es furor en pleno centro

"Llevá uno, dejá uno" es la propuesta de El Refugio de los Libros, un espacio de trueque de lecturas en Mendoza.

El Refugio de los Libros es un pequeño espacio de intercambio de libros gratuito.

El Refugio de los Libros es un pequeño espacio de intercambio de libros gratuito.

Foto:

GENTILEZA EL REFUGIO DE LOS LIBROS
Por Camila Locamuz

Bajo los frondosos árboles del centro de Mendoza se destaca un pequeño espacio dedicado a los libros y su intercambio.

Leé además

temas aeronauticos en la feria del libro

Temas aeronáuticos en la Feria del Libro

Por Christian Carollo
cuatro libros esenciales para entender la leyenda de los redondos y el universo del indio solari

Cuatro libros esenciales para entender la leyenda de Los Redondos y el universo del Indio Solari

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “El Refugio de los Libros”, una iniciativa impulsada por dos hermanos y que consiste en dejar un libro en el espacio y llevarse otro, completamente gratis. La pequeña y pintoresca "biblioteca al paso" está ubicada en España 382, de la Ciudad de Mendoza.

El refugio de los libros4
El pequeño espacio está ubicado en Av. España 382 de Ciudad.

El pequeño espacio está ubicado en Av. España 382 de Ciudad.

Qué es una biblioteca al paso

Una biblioteca al paso es un pequeño puesto ubicado en espacios públicos (como plazas, veredas o la ventana de una casa), diseñado para el intercambio gratuito de libros.

Generalmente son pequeños refugios o casitas de madera que resguardan los libros de las condiciones climáticas. Pero que, al mismo tiempo, están al alcance de quien quiera hojearlos.

Al contrario de lo que ocurre en las bibliotecas tradicionales, en estas no hay carnet de socio ni registros. Las personas sacan libros de forma anónima y dejan otros en compensación.

El refugio de los libros3

"Llevá uno, dejá uno" es el lema de las bibliotecas al paso.

La biblioteca “El Refugio de los Libros”

El Refugio de los Libros es una biblioteca al paso que se inauguró a fines de mayo. A pesar de contar con un espacio reducido, su interior está lleno de cultura, aprendizaje e imaginación.

El espacio, una pequeña casita que tiene una puerta de vidrio, está abierto las 24 horas. No tiene candados ni restricciones, solo una única regla: si se saca un libro, se debe dejar otro.

El Refugio de los Libros
La pequeña biblioteca está abierta las 24 horas.

La pequeña biblioteca está abierta las 24 horas.

Marcela Quevedo, dueña del Refugio de los Libros, contó a Los Andes que se inspiró en otros lugares del mundo para concretar la idea, que empezó a organizar junto a su hermano en febrero. “Existe en todo el mundo. Lo he visto en algunos lugares y me ha gustado, me parecía re lindo poder hacerlo acá y tener esa aventura”, dijo.

La mujer explicó que el lugar donde está el refugio es una calle muy transitada a toda hora, especialmente en la mañana y el mediodía. Tanto niños, jóvenes y adultos pasan por ahí todos los días, sobre todo por la cercanía del espacio con escuelas de la zona.

"Es una alternativa diferente, no hay una biblioteca pública en la zona que sea activa", indicó Marcela.

Además, el refugio se convirtió en un espacio para compartir en las redes sociales. "Las personas lo ponen en sus historias (de Instagram). Se sacan una foto y nos etiquetan a nosotros. Estamos muy contentos porque hay mucha gente que está 'jugando al juego'", dijo con alegría.

El refugio de los libros1
El Refugio de los Libros cuenta con lecturas para niños, jóvenes y adultos.

El Refugio de los Libros cuenta con lecturas para niños, jóvenes y adultos.

Un intercambio de libros dignos

Según contó la impulsora de este espacio, junto a su hermano tratan que en todo momento haya libros de varios géneros.

“Intentamos que haya infantiles, policiales, novelas, de interés general, política, ciencia, religión”, enumeró la creadora del Refugio de los Libros.

Además, explicó que el intercambio es 100% anónimo y no tienen registro de quién deja y saca libros. "Es una apuesta de confianza", dijo.

Sin embargo, Marcela y su hermano cuentan con una planilla donde registran los libros que ingresan, a los que les ponen un sello que dice que ese libro "pasó por la casita del Refugio".

El refugio de los libros5
Un libro con el sello del Refugio de los Libros.

Un libro con el sello del Refugio de los Libros.

A pesar de que el Refugio funciona para todos, desde la organización pidieron que solo se dejen libros en buen estado. Además, aclararon que tampoco se pueden dejar revistas, folletos ni fotocopias.

Sin embargo, Marcela explicó que si dejan un libro en mal estado, en algunos casos intentan arreglarlo para que luego entre en circulación y alguien pueda disfrutarlo.

“Le ponemos cintex, plasticola, los arreglamos un poquito para que estén mejor y sean libros dignos”, finalizó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Normal publicará un libro que contenga archivos y memorias que aporte la comunidad. 

Un icónico colegio mendocino cumple 150 años y publicará un libro con testimonios e imágenes

Por Redacción Sociedad
para descargar gratis: el libro tonada grande, con la obra de tejada gomez, ya esta disponible

Para descargar gratis: el libro "Tonada grande", con la obra de Tejada Gómez, ya está disponible

Por Redacción Cultura
Fabricio Márquez.

Fabricio, capitán de mareas

Los números ganadores de la quiniela de Mendoza de hoy. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 19 de junio

Por Redacción