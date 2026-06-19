Cómo funciona "el Refugio de los Libros", un espacio de intercambio gratis y que es furor en pleno centro

Bajo los frondosos árboles del centro de Mendoza se destaca un pequeño espacio dedicado a los libros y su intercambio .

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Se trata de “ El Refugio de los Libros ”, una iniciativa impulsada por dos hermanos y que consiste en dejar un libro en el espacio y llevarse otro, completamente gratis . La pequeña y pintoresca "biblioteca al paso" está ubicada en España 382, de la Ciudad de Mendoza.

Una biblioteca al paso es un pequeño puesto ubicado en espacios públicos (como plazas, veredas o la ventana de una casa), diseñado para el intercambio gratuito de libros .

El pequeño espacio está ubicado en Av. España 382 de Ciudad.

Generalmente son pequeños refugios o casitas de madera que resguardan los libros de las condiciones climáticas . Pero que, al mismo tiempo, están al alcance de quien quiera hojearlos .

Al contrario de lo que ocurre en las bibliotecas tradicionales, en estas no hay carnet de socio ni registros . Las personas sacan libros de forma anónima y dejan otros en compensación.

El refugio de los libros3 "Llevá uno, dejá uno" es el lema de las bibliotecas al paso. GENTILEZA EL REFUGIO DE LOS LIBROS

La biblioteca “El Refugio de los Libros”

El Refugio de los Libros es una biblioteca al paso que se inauguró a fines de mayo. A pesar de contar con un espacio reducido, su interior está lleno de cultura, aprendizaje e imaginación.

El espacio, una pequeña casita que tiene una puerta de vidrio, está abierto las 24 horas. No tiene candados ni restricciones, solo una única regla: si se saca un libro, se debe dejar otro.

El Refugio de los Libros La pequeña biblioteca está abierta las 24 horas. GENTILEZA EL REFUGIO DE LOS LIBROS

Marcela Quevedo, dueña del Refugio de los Libros, contó a Los Andes que se inspiró en otros lugares del mundo para concretar la idea, que empezó a organizar junto a su hermano en febrero. “Existe en todo el mundo. Lo he visto en algunos lugares y me ha gustado, me parecía re lindo poder hacerlo acá y tener esa aventura”, dijo.

La mujer explicó que el lugar donde está el refugio es una calle muy transitada a toda hora, especialmente en la mañana y el mediodía. Tanto niños, jóvenes y adultos pasan por ahí todos los días, sobre todo por la cercanía del espacio con escuelas de la zona.

"Es una alternativa diferente, no hay una biblioteca pública en la zona que sea activa", indicó Marcela.

Además, el refugio se convirtió en un espacio para compartir en las redes sociales. "Las personas lo ponen en sus historias (de Instagram). Se sacan una foto y nos etiquetan a nosotros. Estamos muy contentos porque hay mucha gente que está 'jugando al juego'", dijo con alegría.

El refugio de los libros1 El Refugio de los Libros cuenta con lecturas para niños, jóvenes y adultos. GENTILEZA EL REFUGIO DE LOS LIBROS

Un intercambio de libros dignos

Según contó la impulsora de este espacio, junto a su hermano tratan que en todo momento haya libros de varios géneros.

“Intentamos que haya infantiles, policiales, novelas, de interés general, política, ciencia, religión”, enumeró la creadora del Refugio de los Libros.

Además, explicó que el intercambio es 100% anónimo y no tienen registro de quién deja y saca libros. "Es una apuesta de confianza", dijo.

Sin embargo, Marcela y su hermano cuentan con una planilla donde registran los libros que ingresan, a los que les ponen un sello que dice que ese libro "pasó por la casita del Refugio".

El refugio de los libros5 Un libro con el sello del Refugio de los Libros. GENTILEZA EL REFUGIO DE LOS LIBROS

A pesar de que el Refugio funciona para todos, desde la organización pidieron que solo se dejen libros en buen estado. Además, aclararon que tampoco se pueden dejar revistas, folletos ni fotocopias.

Sin embargo, Marcela explicó que si dejan un libro en mal estado, en algunos casos intentan arreglarlo para que luego entre en circulación y alguien pueda disfrutarlo.

“Le ponemos cintex, plasticola, los arreglamos un poquito para que estén mejor y sean libros dignos”, finalizó.