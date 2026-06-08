Temas aeronáuticos en la Feria del Libro

Participo la alegría por la presentación de mi último texto aeronáutico, titulado "Volando más alto y más lejos". El debut del texto fue casi a sala llena. Una enciclopedia llena de emociones, como lo expresé en más de un pasaje. Una ampliación de "Piloto Profesional: el camino para levantar vuelo", pero en realidad mucho más que eso. Además de abarcar temas no tocados en el anterior: como los 'Briefings', las 'Listas de chequeo', 'Los aspectos técnicos y no técnicos del vuelo', 'La mentalidad del piloto' y mucho más. Abarca 18 entrevistas a distintos actores del sistema aeronáutico en distintas disciplinas. Mucha experiencia en cada entrevistado, elegido con minuciosidad.
Hablaron en primera persona, respondiendo detallados cuestionarios, respondiendo a mi gran curiosidad y seguro la de ustedes, en temas como: 'Vuelo en planeador", 'Vuelo Bush', 'Vuelo acrobático', 'Aero aplicador y lucha contra incendios', 'Piloto militar' con el relato desde el punto de vista del piloto en acción en el conflicto bélico, desde el cockpit del famoso Pucará. 'Controlador de tránsito aéreo', 'Despachante de aeronave', 'Mecánico de aeronave', 'Tripulante de cabina de pasajeros', y más. 'Meteorología aplicada a la aviación', 'Medicina aeronáutica', 'Vuelo del Concorde', 'Análisis de riesgos en la aviación', 'Miedo, fobias, y ansiedades en el vuelo', desarrollado por un psicólogo, y 'Mercancías peligrosas, cargas y rampa'.
* Christian G. Carollo. @elpilotoqueescribe