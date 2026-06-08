Temas aeronáuticos en la Feria del Libro

Participo la alegría por la presentación de mi último texto aeronáutico, titulado "Volando más alto y más lejos". El debut del texto fue casi a sala llena. Una enciclopedia llena de emociones, como lo expresé en más de un pasaje. Una ampliación de "Piloto Profesional: el camino para levantar vuelo", pero en realidad mucho más que eso. Además de abarcar temas no tocados en el anterior: como los 'Briefings', las 'Listas de chequeo', 'Los aspectos técnicos y no técnicos del vuelo', 'La mentalidad del piloto' y mucho más. Abarca 18 entrevistas a distintos actores del sistema aeronáutico en distintas disciplinas. Mucha experiencia en cada entrevistado, elegido con minuciosidad.