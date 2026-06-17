Un icónico colegio mendocino cumple 150 años y publicará un libro con testimonios e imágenes

Se acerca el cumpleaños 150 del Instituto de Educación Superior 9002 Tomás Godoy Cruz (popularmente conocido como "el Normal ”). Y, a casi dos años de esta fecha crucial, lanzaron una convocatoria que invita a vecinos , exalumnos , docentes , no docentes y directivos a compartir archivos. ¿El objetivo? Publicar un libro que guarde la memoria colectiva de uno de los colegios más emblemáticos e icónicos de Mendoza.

El filósofo mendocino Julio Ozán Lavoisier vuelve a Mendoza para presentar su nuevo libro

Para descargar gratis: el libro "Tonada grande", con la obra de Tejada Gómez, ya está disponible

Para lograrlo, desde el instituto invitaron a la comunidad mendocina a compartir fotos de época, archivos, testimonios y memorias del establecimiento . El plazo máximo para participar de la convocatoria es hasta el 15 de julio , ya que luego se avanzará con la confección del libro.

" El Normal" , está por cumplir un siglo y medio de historia, un hito clave en su historia. Y es que por sus aulas han pasado miles de docentes y técnicos que ayudaron a formar el sistema educativo provincial . Ene se sentido, el instituto funciona como un pilar de la educación pública mendocina .

"Escribamos la historia del Normal", la convocatoria que invita a la comunidad a enviar fotos, archivos y testimonios del Instituto.

Para celebrar este momento especial de su historia, el Normal publicará un libro que recopile los recuerdos de quienes pasaron por sus aulas o formaron parte de la comunidad. Hasta el momento el instituto no cuenta con un archivo histórico que junte toda su historia.

Según explicó a Los Andes el rector del Normal, Cristian Barzola , habrá una versión digital y una en papel . "Tenemos esperanza de que sean muy grandes los aportes que vayamos a recibir, por lo tanto estamos pensando en dos tomos, o un anexo al tomo uno", explicó. Además, agregó que hay mucho patrimonio cultural asociado que también puede sumarse al libro, como obras de arte o poesías .

EL NORMAL 7 Alumnos y docentes frente a la puerta del establecimiento, inicio de clases 1940.

Un siglo y medio de historia

La institución se fundó en 1878 bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda y fue la quinta Escuela Normal del país.

En sus primeras décadas el Normal cumplió un rol clave en la inserción de la mujer en el ámbito laboral y público. Según datos publicados por la institución, para el año 1900 el 69% de los docentes diplomados eran mujeres.

EL NORMAL4 Egresadas de la Escuela Normal del 1913. INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 9002 TOMÁS GODOY CRUZ

A pesar de que nació exclusivamente para capacitar mujeres, el Normal adoptó un carácter mixto en 1914.

En 1949 la institución sufrió el derrumbe de una de sus aulas, por lo que el edificio original fue clausurado. Luego de casi 2 décadas de funcionar en locales prestados, en 1967 se inauguró la sede de microcentro en la calle Rivadavia, donde aún funciona (frente a la Plaza Independencia).

Hoy, en sus aulas se desarrollan 10 profesorados y una tecnicatura. Entre ellos se encuentra el Profesorado de Educación Inicial, el Profesorado de Educación Primaria y el Profesorado de Educación Especial.

EL NORMAL 6 Edificio de calle Rivadavia inaugurado en 1967. MENDOZA ANTIGUA

Cómo ser parte del libro con la historia del Normal

Quienes tengan material para aportar pueden enviarlo en formato digital al mail [email protected].

En el cuerpo del mensaje se deben consignar detalles de los archivos enviados. Por ejemplo, en el caso de ser una foto, se debe aclarar fechas, quiénes aparecen en la imagen y el acontecimiento.

el normal8 13 de marzo 1967. Inauguración del nuevo edificio en calle Rivadavia, en el lugar se emplazaba la Legislatura Provincial.

"Hay vivencias que no están contadas y que han sido de suma importancia", dijo Barzola. "Nos interesa conocerlas a través del aporte de la comunidad, ya sea de estudiantes, egresados, padres o algunas figuras destacadas que estudiaron en el Normal", finalizó.

La convocatoria está abierta a recibir archivos hasta el 15 de julio.