Vicente Poggi sacó pecho por el triunfo de Godoy Cruz: "Teníamos que ganar de visitante"

El volante del Tomba fue una de las figuras del partido, y marcó un golazo para abrir la cuenta ante Ferro en Caballito.

El triunfazo de Godoy Cruz ante Ferro tuvo varios puntos altos en cuanto a rendimientos. Además del arquero Juan Strumia, que tapó casi todo lo que le tiraron, se destacaron varios futbolistas. Pero sin dudas, el mejor fue Vicente Poggi, que abrió la cuenta y ayudó a sostener la victoria por la Primera Nacional.

Vicente Poggi, aliviado por la victoria de Godoy Cruz: "La estrategia del partido salió bien" Godoy Cruz ante Ferro, por la Primera Nacional Godoy Cruz En la entrevista oficial, desarrollada al pie del campo luego de la gran victoria del Expreso ante Ferro, el volante del Tomba se mostró feliz por lo obtenido ante el puntero de la Zona A, que también significó cortar una mala racha fuera de Mendoza. "Muy contento", lanzó sin pensar. Luego, añadió que fue "un triunfo muy necesario, como todos los partidos que nos toca disputar. Para nosotros es importante, tenemos que ganar todos los partidos. Pero es un triunfo especial por el puntero de la tabla y porque teníamos que ganar de condición de visitante".

Poggi entendía que el trámite iba a ser complicado, y que el secreto estuvo en saber aguantar el vendaval del cuadro local. "Sabíamos que iba a ser duro y el que lo abriera primero seguramente iba a ser el que tenía que mantenerlo. Nos tocó a nosotros, nos empataron rápido, pero después fue la estrategia del partido y salió bien", remarcó.

Tomás Rossi se mostró feliz por el golazo y el triunfo: "Quise terminar la jugada" El autor del segundo gol de la tarde, el defensor Tomás Rossi, también expresó toda su alegría por el triunfazo obtenido en Caballito. "Muy contento por el equipo porque nos estaba costando ganar de visitante, y creo que hoy teníamos una prueba de fuego contra el puntero en su cancha. Sabíamos que era un equipo muy duro pero si queríamos pelear arriba teníamos que venir, hacernos fuertes, ganar y bueno, eso fue lo que hicimos", lanzó.

Con mucha humildad, el zaguero decidió no tirarse flores por el golazo que marcó, luego de sacar un remate lejano que se clavó en el ángulo de Lucas Ruiz. "La verdad que si me decís si la quise poner ahí, no, pero quise terminar la jugada. Por ahí nos quedamos pateando en la semana, pero gracias a Dios sirvió para ganar", confesó al respecto.