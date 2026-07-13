El petróleo trepó un 3%: cruces entre EE.UU. e Irán por la apertura del estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del petróleo suben este lunes y se acercan a la zona de los USD 80, luego de que se reanudaran los ataques entre Estados Unidos e Irán y se vuelva a cerrar el estrecho de Ormuz.

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El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 2,51%, cotizando a 77,92 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 2,73% y se ubica en 73,36 dólares por barril.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el fugaz acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en los últimos días volvió a avanzar por nuevos desencuentros.

Hasta la noche del sábado, las fuerzas estadounidenses habían atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados en tierra y en el mar), drones y buques navales, de acuerdo a los datos del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

El retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, que incluye ataques de ambos lados en las últimas jornadas tras la declaración de Donald Trump sobre el fin del acuerdo al señalar que “se ha terminado”.

En primera instancia, el mandatario estadounidense expresó su posición en declaraciones durante la cumbre de la OTAN la semana pasada y posteriormente reafirmó la postura en su cuenta de su red Truth Social, al indicar que "Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado“, aunque aclaró que sigue abierto el canal de dialogo con Irán.

Las declaraciones de Donald Trump sobre Irán condicionan el mercado del petróleo a nivel mundial Gentileza / CNN

Las declaraciones acompañan el accionar militar de EstadosUnidos y las represalias del régimen iraní que anunció el cierre del estrecho de Ormuz, aunque desde Washington aseguran que permanece abierto.

Al respecto, el Centcom sostuvo que "Irán no controla el estrecho, el tráfico está fluyendo“, asegurando tener fuerzas posicionadas para mantener esa situación. En la misma línea, Trump le expresó a la cadena NBC que “el estrecho está abierto. Anoche los bombardeamos hasta el cansancio. Son personas muy, muy malvadas y enfermas”.

La inestabilidad del transito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo, empuja al alza a los mercados energéticos, reavivando los temores por el abastecimiento y el impacto en la inflación global.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que en 2026 el precio promedio del petróleo podría ubicarse entre un 20% y un 25% arriba del registrado en 2025. Además, calculó que el aumento de la energía podría agregar a la inflación anual de 2026 entre 0,3 y 4,6 puntos en los países de la región.

En el caso de Argentina, el impacto fluctuaría entre 0,9 y 2,5 puntos.