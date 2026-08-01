Corte de agua en Mendoza: las zonas que podrían verse afectadas por trabajos en el dique Potrerillos

Las maniobras realizadas durante la mañana de este sábado en el descargador de fondo del dique Potrerillos provocaron la interrupción de la producción de agua potable en las plantas de Benegas y Alto Godoy. Los trabajos fueron llevados adelante por la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Ambiente y Energía y podrían generar inconvenientes en el suministro de agua potable.

Por Redacción Por Las Redes

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Como consecuencia de la interrupción en la producción de las plantas potabilizadoras, el servicio podría verse afectado en las siguientes zonas:

Dorrego.

Las Cañas.

Villa Nueva.

San José.

Kilómetro 11.

Pedro Molina.

Las Heras

Zona Centro.

Zona Oeste.

Zona Noroeste. Agua

Piden hacer un uso responsable del agua

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable y solidario del agua potable mientras se normaliza el funcionamiento de las plantas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: