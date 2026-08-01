Corte de agua en Mendoza: las zonas que podrían verse afectadas por trabajos en el dique Potrerillos

Las maniobras realizadas durante la mañana de este sábado en el descargador de fondo del dique Potrerillos provocaron la interrupción de la producción de agua potable en las plantas de Benegas y Alto Godoy. Los trabajos fueron llevados adelante por la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Ambiente y Energía y podrían generar inconvenientes en el suministro de agua potable.
Qué zonas podrían quedarse sin agua
Como consecuencia de la interrupción en la producción de las plantas potabilizadoras, el servicio podría verse afectado en las siguientes zonas:
- Dorrego.
- Las Cañas.
- Villa Nueva.
- San José.
- Kilómetro 11.
- Pedro Molina.
Las Heras
- Zona Centro.
- Zona Oeste.
- Zona Noroeste.
Piden hacer un uso responsable del agua
Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable y solidario del agua potable mientras se normaliza el funcionamiento de las plantas.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Utilizar el agua únicamente para consumo e higiene.
- Evitar el riego de jardines y el lavado de vehículos.
- No llenar piletas ni realizar tareas que impliquen un consumo elevado.
- Administrar las reservas domiciliarias de manera responsable hasta que el servicio vuelva a la normalidad.