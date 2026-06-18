18 de junio de 2026 - 19:05

El thriller de Apple TV+ que conquistó a Stephen King y casi nadie conocía

Con una trama que combina suspenso psicológico, comedia negra y drama, el autor destacó la actuación de la protagonista.

El thriller de Apple TV+ que conquistó a Stephen King y casi nadie conocía

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de "Satisfacción garantizada" (Maximum Pleasure Guaranteed), una serie protagonizada por Tatiana Maslany que mezcla misterio, humor negro y drama familiar en una historia cargada de giros inesperados.

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Qué dijo Stephen King

A través de sus redes sociales, King aseguró que incluso le gustó más que "Widow's Bay", otro de los títulos más comentados de la plataforma.

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El autor de “It” y “El resplandor” elogió especialmente la actuación de Maslany, a quien describió como una intérprete capaz de pasar "de lo cómico al terror en un instante". Incluso sostuvo que cualquier salario que reciba "no es suficiente", dejando en claro el impacto que le produjo su interpretación.

De qué trata "Satisfacción garantizada"

La historia sigue a Paula, una mujer recientemente divorciada que intenta reconstruir su vida mientras enfrenta una disputa por la custodia de su hijo y una profunda crisis personal. Sin embargo, todo cambia cuando cree haber sido testigo de un crimen y comienza una investigación por cuenta propia.

Embed - Satisfacción Garantizada | Tráiler en Español (Serie de Apple TV) | Estreno: 20/05/2026

A medida que avanza en la búsqueda de respuestas, la protagonista se ve envuelta en una red de chantajes, secretos y conflictos vinculados al ambiente del fútbol escolar, descubriendo una conspiración mucho más grande de lo que imaginaba.

La serie combina elementos de thriller psicológico con comedia negra y drama, apostando por una narrativa poco convencional que mantiene la tensión hasta el final.

El elenco de la serie recomendada por Stephen King

Además de Tatiana Maslany, el reparto incluye a Jake Johnson, conocido por su participación en “Jurassic World; Dolly de Leon”, recordada por “El triángulo de la tristeza”; y Jessy Hodges, quien formó parte de “Barry”.

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