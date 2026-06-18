Con una trama que combina suspenso psicológico, comedia negra y drama, el autor destacó la actuación de la protagonista.

El thriller de Apple TV+ que conquistó a Stephen King y casi nadie conocía

Las recomendaciones de Stephen King suelen despertar la curiosidad de miles de fanáticos del cine y las series. El reconocido escritor de terror volvió a sorprender al destacar una producción de suspenso que, pese a pasar relativamente desapercibida en Apple TV+, este thriller logró convertirse en una de sus favoritas del momento.

Se trata de "Satisfacción garantizada" (Maximum Pleasure Guaranteed), una serie protagonizada por Tatiana Maslany que mezcla misterio, humor negro y drama familiar en una historia cargada de giros inesperados.

El thriller de Apple TV+ que conquistó a Stephen King y casi nadie conocía El thriller de Apple TV+ que conquistó a Stephen King y casi nadie conocía gentileza Qué dijo Stephen King A través de sus redes sociales, King aseguró que incluso le gustó más que "Widow's Bay", otro de los títulos más comentados de la plataforma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StephenKing/status/2067386304661246152?s=20&partner=&hide_thread=false WIDOW'S BAY is good. MAXIMUM PLEASURE GUARANTEED is even better. It's like Hitchcock came back to do it one more time. And Tatiana Maslany is so good. The play of emotions on her face is pretty incredible. She goes from comic to terror in an instant. — Stephen King (@StephenKing) June 17, 2026 El autor de “It” y “El resplandor” elogió especialmente la actuación de Maslany, a quien describió como una intérprete capaz de pasar "de lo cómico al terror en un instante". Incluso sostuvo que cualquier salario que reciba "no es suficiente", dejando en claro el impacto que le produjo su interpretación.

De qué trata "Satisfacción garantizada" La historia sigue a Paula, una mujer recientemente divorciada que intenta reconstruir su vida mientras enfrenta una disputa por la custodia de su hijo y una profunda crisis personal. Sin embargo, todo cambia cuando cree haber sido testigo de un crimen y comienza una investigación por cuenta propia.