Elliot Page sorprendió a sus seguidores con un impresionante cambio físico al entrenar boxeo

En las últimas horas, el actor Elliot Page sorprendió a sus seguidores luego de difundir fotos en sus redes sociales de un notable cambio físico, resultado de un proceso de entrenamiento de su nueva pasión: el boxeo.

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En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, el actor canadiense aparece entrenando junto a su preparador Nolan Hanson y exhibiendo una figura atlética con abdominales marcados.

" Es un profesor brillante , no solo por la forma en que desglosa movimientos complejos, sino también por su comprensión estratégica del boxeo y su enfoque reflexivo del aspecto psicológico de este deporte", destacó sobre su entrenador.

Por otro lado, el actor de 39 años reconoció que este deporte se transformó en un pilar de su vida. "Entrenar con Nolan se ha convertido en una parte esencial de mi vida . Si estás en Nueva York y buscas un entrenador, te lo recomiendo muchísimo. Eso sí, te advierto que puede que te enganches tanto como yo", expresó.

En un video publicado se observa cómo Page esquiva golpes y lanza ganchos contra su entrenador en el ring . El actor, nominado al Oscar, explicó que la rutina se volvió parte central de su vida.

Esta publicación generó una ola de comentarios en sus redes sociales, donde los seguidores opinaron del cambio físico del actor. “Elliot está increíblemente musculoso” y “Qué cambio tan brutal”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras el actor se prepara físicamente, se despertaron los rumores de sus próximos trabajos en la pantalla grande. Donde entre ellos el actor participará en la película La Odisea, donde los seguidores especulan que interpretará al personaje de Aquiles.

Cabe destacar que no es la primera ocasión que Page hace público su cambio físico. En 2021 había compartido una foto sin remera para conmemorar un año desde que anunció públicamente su identidad trans. Un año antes, el actor de The Umbrella Academy había expresado su gratitud hacia quienes lo apoyaron durante su transición de género.