El actor Esteban Prol, ex "Montaña rusa", llega a Mendoza para dar un seminario en el Le Parc

A cargo del reconocido actor Esteban Prol y la directora de cine Chaya Miranda , el taller “ Primer plano ” se desarrollará entre este lunes 8 y mañana martes 9 de junio. Está destinado a personas con o sin experiencia y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

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El Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) recibirá entre las 18 a 22 de hoy y mañana este seminario intensivo de actuación frente a cámara.

El entrenamiento ofrece un abordaje real sobre el lenguaje audiovisual, trabajando herramientas clave como la presencia, la escucha, la precisión emocional y la conexión directa con el lente. La convocatoria está abierta a actores, actrices y a cualquier persona interesada en la actuación, tengan o no experiencia previa en el campo.

El seminario es una actividad arancelada y cuenta con dos modalidades de asistencia:

Alumnos activos: con un cupo limitado de solo 35 personas, quienes realizarán trabajo con escenas y recibirán devoluciones personalizadas.

Oyentes: quienes participarán de las instancias teóricas y de análisis de las jornadas.

Todas las personas que asistan recibirán el material audiovisual grabado durante las prácticas y un certificado de participación al finalizar el cursado.

Para conocer los costos del arancel, realizar consultas o reservar un lugar, los interesados deben enviar un correo electrónico a la organización [email protected].