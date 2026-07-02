Hoy en Netflix: la película basada en un videojuego que fue un éxito en cines, pero no convenció a la crítica

Aunque recibió durísimas reseñas de los especialistas, logró convertirse en uno de los mayores fenómenos de taquilla de los cines. Ahora la película basada en un videojuego desembarcó en Netflix , es una comedia de aventuras para toda la familia y con un elenco de renombre.

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"Una película de Minecraft", la adaptación live-action del videojuego más vendido de la historia. Protagonizada por Jason Momoa y Jack Black , la producción dirigida por Jared Hess ya está disponible en la plataforma de streaming.

Cuando llegó a los cines en abril de 2025, la película dividió aguas. Los críticos la calificaron con apenas un 47% de aprobación en Rotten Tomatoes , mientras que en IMDb obtuvo un 5,6 sobre 10, números que la ubicaron entre los grandes estrenos peor valorados del año. Sin embargo, la reacción del público fue completamente distinta.

Los espectadores, especialmente los fanáticos del videojuego y el público infantil, impulsaron un 84% de aprobación de la audiencia en Rotten Tomatoes y transformaron la producción en un éxito comercial inesperado.

La historia sigue a cuatro personas comunes que, de manera inesperada, atraviesan un portal hacia el Overworld, el universo cúbico del famoso videojuego. Allí conocen a Steve, interpretado por Jack Black, quien los ayudará a sobrevivir mientras intentan regresar a su mundo.

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Con un tono de comedia, aventura y humor absurdo, la película apuesta por recrear el universo del videojuego sin intentar adaptar una historia específica, ya que Minecraft nunca tuvo una trama principal definida.

Recaudó casi mil millones de dólares

Más allá de las críticas negativas, "Una película de Minecraft" recaudó cerca de 960 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto estimado de 150 millones, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del año y en una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de la historia.

Su enorme rendimiento en la taquilla convenció rápidamente a Warner Bros. de continuar la franquicia.

"Una película de Minecraft" llega a Netflix. “Una película de Minecraft” llega a Netflix. gentileza

La secuela ya está en marcha

El éxito fue tan grande que el estudio confirmó una segunda entrega. La película volverá a estar dirigida por Jared Hess y contará nuevamente con buena parte del elenco encabezado por Momoa y Black. La secuela, titulada "A Minecraft Movie Squared", tiene estreno previsto para el 23 de julio de 2027 y ya se encuentra en producción.