24 de junio de 2026 - 12:17

Reserva de GTA VI: cuándo sale, precios oficiales y lo que trae cada edición

Rockstar Games confirmó los detalles del nuevo lanzamiento de una de las sagas de videojuegos más exitosas de todos los tiempos.

GTA VI

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

A 13 años del último videojuego de la saga, Rockstar Games anunció que la venta anticipada para Grand Theft Auto VI (GTA 6) comenzará este jueves 25 de junio, de cara al lanzamiento del 19 de noviembre de 2026 para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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Desde Rockstar Games prometieron que GTA VI "será la experiencia para un jugador más inmersiva de toda la franquicia hasta la fecha".

Embed - Grand Theft Auto VI Trailer 2

Los jugadores que reserven la versión digital de GTA VI podrán comenzar la precarga el 12 de noviembre para asegurarse de poder jugar en el lanzamiento el 19 de noviembre.

Por otra parte, la versión física de GTA VI no tendrá el disco Bluray: apenas vendrá un código de descarga dentro de la caja, también con disponibilidad el 12 de noviembre para la precarga.

Según la sinopsis oficial, la nueva historia de GTA VI nos llevará de regreso a Vice City: "Jason y Lucía siempre han sabido que las probabilidades están en su contra. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración que se extiende por todo el estado de Leónida, obligados a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida".

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Precios y fechas de GTA VI

79,99 dólares | Grand Theft Auto VI (estándar)

99,99 dólares | Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Venta y reservas anticipadas: 25 de junio

Precarga del juego: 12 de noviembre

Lanzamiento para jugar: 19 de noviembre

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Detalles de la edición estándar y Ultimate Edition de GTA VI

Todas las reservas y compras de GTA VI realizadas antes del 20 de noviembre de 2026 incluirán el paquete Vintage Vice City, una colección de objetos que evocan la época dorada de la música neón, junto con un mes gratuito de GTA+ para las reservas digitales, que será la mejor manera de sacar el máximo partido al mundo en constante evolución de GTA Online y canjeable al instante para que los jugadores puedan acceder al nuevo juego y otros títulos clásicos de Rockstar como parte de la biblioteca de juegos de GTA+.

Respecto a la Ultimate Edition de GTA VI, llegará acompañada de una gran variedad de contenidos y ventajas exclusivas tanto para el progreso en el juego como para la personalización de los protagonistas.

Desde el primer momento, los jugadores tendrán acceso al vehículo acuático Shitzu Squalo y recibirán un arsenal exclusivo compuesto por los revólveres Hawk & Little Morgan, asignando uno para Jason y otro para Lucía. Además, ambos personajes contarán con atuendos de estilo Vice City, y la propiedad de Jason se verá equipada con vehículos adicionales como una Dinka Enduro y un Kayak Crest.

GTA VI
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En el apartado de personalización y estilo, esta edición premium desbloqueará el acceso a la tienda de ropa Stock 305 y al salón de belleza Unisex, el cual ofrecerá peinados y estilos exclusivos para la pareja protagonista. Los amantes de los tatuajes también dispondrán de la tienda Electric Fang, que contará con un catálogo de más de 50 diseños completamente exclusivos.

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Por el lado de los autos, los usuarios sumarán a su garaje el icónico '95 Grotti Cheetah y el todoterreno '67 Vapid Dominator.

Para modificar estos y otros coches, se habilitará el acceso exclusivo a los talleres Rideout Customs y One-Eyed Willie's, este último especializado en mejoras para vehículos todoterreno.

Finalmente, en lo que respecta a la jugabilidad, la Ultimate Edition de GTA VI expandirá la experiencia con dos misiones exclusivas: un atraco especial en el que se deberá asaltar el complejo PTT Youngin$ para conseguir contrabando y objetos especiales, y una misión de exploración dedicada a rastrear y encontrar diversos coches clásicos escondidos por todo el mapa.

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